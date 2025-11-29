Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε για άγνωστη ακόμη αιτία στην περιοχή της μεταξύ των κοινοτήτων Ακουρδάλια και Στενή στο διαμέρισμα Χρυσοχούς. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εκδηλώθηκαν άλλες δύο φωτιές στην επαρχία Λεμεσού, οι οποίες οριοθετήθηκαν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, η υπηρεσία ανταποκρίθηκε με πέντε οχήματα από τους σταθμούς Πόλης Χρυσοχούς και υπαίθρου Πάφου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνα και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται από πυροσβεστικά οχήματα από το Τμημα Δασών, αναφέρει ο κ. Κεττής, ενώ επιπρόσθετα κατευθύνονται στην πυρκαγιά και εκμισθωμένοι προωθητές γαιών από την Επαρχιακή Διοίκηση.