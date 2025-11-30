Με τη φωταγώγηση του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου δέντρου, επί της πλατείας Γρηγόρη Αυξεντίου, ο Δήμος Λεμεσού εισήλθε και επίσημα, το Σάββατο, στο εορταστικό κλίμα των ημερών, με τον Δήμαρχο Γιάννη Αρμεύτη να στέλνει τις ευχές του δημοτικού συμβουλίου για Καλά Χριστούγεννα, γεμάτα υγεία και αισιοδοξία.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την οδό Ανεξαρτησίας, η οποία φιλοξένησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τις μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και τις Μαζορέττες Λεμεσού, την παιδική χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου, την ορχήστρα νέων της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού και χορευτικό πρόγραμμα από τη σχολή χορού «Μαχαλλεκίδη».

Της φωταγώγησης προηγήθηκαν, επίσης, χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Αλίκη Χρυσοχού με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού και τη χορωδία Cantus Choral Music Centre Angelina Nicolaidou.

Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην παρουσία μελών του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε πως «τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν όσα έχουν πραγματική αξία, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και τη χαρά της προσφοράς».

«Ως Δήμος Λεμεσού επιδιώκουμε, κάθε χρόνο, αυτές οι μέρες να γεμίζουν με ζεστασιά, εικόνες χαράς και δημιουργικές εκδηλώσεις που ενώνουν μικρούς και μεγάλους, χαρίζοντας όμορφες αναμνήσεις σε όλους», συμπλήρωσε.

Η Λεμεσός, συνέχισε, είναι μια πόλη που συνεχίζει να προχωρά μπροστά με δυναμισμό και πρωτοπορεί στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, «όμως η μεγαλύτερη της δύναμη είναι οι άνθρωποι της».

Όπως είπε ο κ. Αρμεύτης, «η κοινωνική ευαισθησία, η διάθεση προσφοράς, η έμπρακτη αλληλεγγύη που χαρακτηρίζουν τους δημότες μας, αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας μας» και πρόσθεσε ότι «τις μέρες αυτές, το πνεύμα των Χριστουγέννων κάνει αυτές τις αξίες ακόμα πιο ζωντανές».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Ραφαέλλα Παντελή και ο Χρήστος Γεωργίου ερμήνευσαν το τραγούδι «Away» που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 23ο Διαγωνισμό Junior Eurovision, ενώ αποκορύφωμα αποτέλεσε η άφιξη του άρματος με τον Άγιο Βασίλη και τη σύζυγο του, που χάρισαν δώρα στα παιδιά.

Φωτογραφίες από Ανδρέα Χριστοφόρου