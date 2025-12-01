Ανεβαίνουν οι τόνοι και αυξάνονται οι φωνές διαμαρτυρίας αλλά και οι προειδοποιήσεις για την πρόταση νόμου, που μελετά η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας και αφορά την παροχή υπηρεσιών φυσικοπαθητικής και παραδοσιακού βελονισμού/ηλεκτροβελονισμού. Ασθενείς και εταιρεία βελονισμού Φυσιοθεραπευτών κρούουν των κώδωνα του κινδύνου και με ανακοινώσεις τους, καλούν τη Βουλή να αποσύρει την πρόταση νόμου, συμφωνώντας πλήρως και με τις τοποθετήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου την περασμένη εβδομάδα.

Η συγκεκριμένη πρόταση, όπως αναφέρουν, εισάγει πρακτικές και τεχνικές αμφιβόλου ποιότητας αλλά και αμφιβόλου ασφάλειας για τους πολίτες/ασθενείς.

Οι επαγγελματίες, μάλιστα, επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, ότι παρότι η πρόταση αφορά άμεσα τον βελονισμό και την άσκηση επαγγελμάτων υγείας, η επιστημονική εταιρεία, ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για θέματα βελονισμού, δεν έχει κληθεί σε καμία φάση της διαβούλευσης, κάτι που χαρακτηρίζει «θεσμικά απαράδεκτο, επιστημονικά επικίνδυνο και αντιδεοντολογικό».

«Η προτεινόμενη νομοθεσία ανοίγει επικίνδυνο δρόμο για παρείσφρηση αντιεπιστημονικών και αντιεμβολιαστικών θεωρήσεων στην υγειονομική πολιτική του κράτους, τόσο εντός ΓεΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού η αντιεμβολιαστική δράση και ρητορική αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ιδεολογικής τους θεώρησης για την υγεία και την ασθένεια», υποστηρίζει η επιστημονική εταιρεία.

Αναφέρει παράλληλα, ότι η υιοθέτηση της πρότασης θα καταστήσει την Κύπρο «αρνητική εξαίρεση και περίγελο στην Ευρώπη», θα υπονομεύσει τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής και θα επιτρέψει την είσοδο αντιεπιστημονικών και αντιεμβολιαστικών αντιλήψεων στο σύστημα υγείας. Κάνει ακόμη λόγο για «υγειονομικό πραξικόπημα», σημειώνοντας ότι δεν έχει γίνει ο αναγκαίος έλεγχος αξιοπιστίας της ομάδας που προωθεί τη φυσικοπαθητική, με αποτέλεσμα να παραπλανηθεί η Βουλή.

Η ΕΒΦΚ υποστηρίζει ότι η πρόταση νόμου επιχειρεί να θεσμοθετήσει τη φυσικοπαθητική ως επάγγελμα υγείας, χρησιμοποιώντας τον βελονισμό ως «νομοθετικό όχημα» και «Δούρειο Ίππο» και τονίζει πως η φυσικοπαθητική δεν αποτελεί αναγνωρισμένο επάγγελμα υγείας στην Ευρώπη, δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένες διαγνωστικές πρακτικές, κατατάσσεται διεθνώς στις εναλλακτικές/συμπληρωματικές πρακτικές και δεν αντιστοιχεί σε σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στις επιστήμες υγείας.

Η Εταιρεία καλεί την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας να καλέσει άμεσα την ΕΒΦΚ σε διαβούλευση και τα κόμματα να απορρίψουν την πρόταση νόμου η οποία, όπως αναφέρει καταλήγοντας: θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, νομιμοποιεί αντιεπιστημονικές πρακτικές, υποβαθμίζει τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας και πλήττει τη διεθνή εικόνα της Κύπρου.

Έντονη και η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου η οποία σε δική της ανακοίνωση υποστηρίζει ότι η πρόταση νόμου «βρίσκεται σε κάθετη αντίθεση με τις αρχές της τεκμηριωμένης πρακτικής και ουσιαστικά νομιμοποιεί αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και ποιότητας τεχνικές μέσα στο σύστημα υγείας».

«Η ασφάλεια του ασθενούς δεν είναι διαπραγματεύσιμη και αποτελεί την πρώτη αρχή κάθε συστήματος υγείας», αναφέρει η ΟΣΑΚ και προσθέτει ότι μεταξύ άλλων, «η πρόταση νόμου συγκεντρώνει ανομοιογενείς πρακτικές όπως βότανα, ενεργειακές θεραπείες, αμφίβολες διαγνωστικές μεθόδους, διάφορες παραλλαγές βελονισμού, χωρίς καμία σαφή διάκριση ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο».

Επίσης, «η πρόταση νόμου επιτρέπει στους επαγγελματίες που περιλαμβάνονται, να συμβουλεύουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα, να χορηγούν βοτανοθεραπείες και συμπληρώματα, με πραγματικές φαρμακολογικές δράσεις, και να χρησιμοποιούν επεμβατικές μεθόδους όπως βελόνες και ηλεκτρισμό. Χωρίς υψηλού επιπέδου κλασική κλινική εκπαίδευση, αυτό οδηγεί σε λάθη, αλληλεπιδράσεις και ενδεχόμενη καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών υποκείμενων κλινικών καταστάσεων».

Η ΟΣΑΚ παραπέμπει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο οποίος «στις στρατηγικές του για την παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική αναφέρει ξεκάθαρα ότι:

Καμία πρακτική δεν πρέπει να εντάσσεται σε συστήματα υγείας χωρίς αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

Η ρύθμιση πρέπει να βασίζεται στον κλινικό κίνδυνο

Οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται από πρακτικές χωρίς επαρκή επιστημονική βάση ή με παραπλανητικούς ισχυρισμούς».

«Κατά την άποψη μας, η πρόταση νόμου οδηγεί σε επικίνδυνη σύγχυση μεταξύ επιστημονικής ιατρικής και ατεκμηρίωτων πρακτικών. Νομιμοποιεί πρακτικές χωρίς αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, παραβλέπει την αρχή της ασφάλειας, δεν εξασφαλίζει διαφανές και ελεγχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για υποκατάσταση τεκμηριωμένων θεραπειών από πρακτικές χωρίς αξιόπιστα δεδομένα».

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου «συνταυτίζοντας τις θέσεις με της με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα να απορρίψουν την πρόταση νόμου που βρίσκεται ενώπιον τους.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος είχε τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος με τους εκπροσώπους του να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους από ενδεχόμενη ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Η πρόταση νόμου συζητήθηκε την περασμένη Πέμπτη, επί της αρχής, στην κοινοβουλευτική επιτροπή υγείας. Στη συνεδρίαση δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν γιατροί και οργανωμένοι ασθενείς.