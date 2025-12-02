Για το θέμα με την καταγγελία της 73χρονης Βρετανίδας όπου η ίδια δήλωσε ότι η καρδιά του συζύγου της δεν βρέθηκε κατά τη δεύτερη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη Βρετανία, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του στην Κύπρο, μίλησε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανίδα σύζυγος του προχώρησε σε καταγγελία για το γεγονός ότι το σώμα του 76χρονου που έχασε τη ζωή του αιφνιδίως στην επαρχία Αμμοχώστου, παραδόθηκε χωρίς την καρδιά του, καθώς αυτή αφαιρέθηκε κατά τη νεκροτομή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «σε κάποιες περιπτώσεις λαμβάνονται δείγματα από τα ζωτικά όργανα του σώματος για να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις. Η εξειδικευμένη εξέταση στην περίπτωση αυτή είναι η ιστοπαθολογική εξέταση. Λαμβάνονται μικρά κομματάκια, βιοψίες από τα όργανα, δεν λαμβάνονται ολόκληρα τα όργανα. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ληφθεί ολόκληρη η καρδιά. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, για να γίνει εξέταση από τον ιστοπαθολόγο.»

Ωστόσο, το περίπλοκο της όλης διαδικασίες είναι στο γεγονός ότι η Κύπρος δεν διαθέτει ιστοπαθολόγο, σύμφωνα με τον κ. Ματσάκη.

Ο ιατροδικαστής σημείωσε ότι «επειδή δεν έχουμε ιστοπαθολόγο στην Κύπρο πρέπει αυτές οι εξετάσεις να γίνονται στην Αγγλία από τον ιστοπαθολόγο που έχει σύμβαση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό παίρνει μήνες για να γίνει. Υπό κανονικές συνθήκες, αν είχαμε ιστοπαθολόγο, θα μπορούσαν να γίνουν οι εξετάσεις σύντομα, δηλαδή σε δυο-τρεις μέρες και να επιστραφεί το όργανο στο σώμα για την ταφή ή για τη μεταφορά στο εξωτερικό.»

Ερωτηθείς για ποιο λόγο δεν έχουμε ιστοπαθολόγο, ανέφερε ότι αρχικά στέλνονταν τα δείγματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και οι εξετάσεις διενεργούνταν από τους εκεί ιστοπαθολόγους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον όγκο εργασίας που είχαν μαζί με τις υπόλοιπες εξετάσεις που έχουν να διενεργήσουν.

Μετέπειτα, έγινε σύμβαση με ιστοπαθολόγο, με τον οποίο ναυάγησε η συνεργασία. Μετά έγινε σύμβαση με ιστοπαθολόγο ο οποίος εργάζεται στο Λονδίνο και από εκεί διενεργεί τις εξετάσεις.

Ο ιατροδικαστής τόνισε πως η σύζυγος και συγγενείς του 76χρονου έπρεπε να ενημερωθούν, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, σημειώνοντας πως μάλλον υπήρξε σύγχυση.

«Η καρδία μπορεί να επιστραφεί στην οικογένεια, αν αυτό θέλουν», ανέφερε ο κ. Ματσάκης, ωστόσο αυτό θα γίνει μεταγενέστερα.

Ο ιατροδικαστής σημείωσε πως «γίνεται πολύ συχνά χρήση του ιστοπαθολόγου. Δεν πρέπει να υπάρχει ανάγκη να γίνονται τόσο συχνά ιστοπαθολογικές εξετάσεις σε όργανα. Θα έπρεπε να μπορούν να βγάλουν την αιτία θανάτου χωρίς αυτή την εξειδικευμένη εξέταση. Ίσως πρέπει να γίνει μια περαιτέρω εκπαίδευση των ιατροδικαστών να μπορούν να βγάζουν αιτία θανάτου χωρίς να πρέπει να στέλνουν δείγματα για ιστολογικές εξετάσεις.»