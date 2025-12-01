Μια 73χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε ότι η καρδιά του συζύγου της δεν βρέθηκε κατά τη δεύτερη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη Βρετανία, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του στην Κύπρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην οικογένεια του 76χρονου Μάικλ Γκρέιλι και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές στο Ρότσντεϊλ.

Η Γιβόν Γκρέιλι επέστρεψε από τις διακοπές της στην Κύπρο αντιμέτωπη, όπως αναφέρει, με «μια ανατριχιαστική αποκάλυψη». Ο σύζυγός της, πρώην επιστάτης κοιμητηρίου, ένιωσε ξαφνικά έντονη κράμπα στο πόδι και η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της οικογένειας, ο 76χρονος πέθανε περίπου δέκα λεπτά μετά την άφιξή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Αξιωματούχοι ενημέρωσαν τη χήρα ότι είχε διενεργηθεί νεκροτομή από Κύπριο παθολόγο. Ωστόσο, όταν η σορός μεταφέρθηκε στη Βρετανία, διαπιστώθηκε ότι στο πιστοποιητικό δεν αναγραφόταν αιτία θανάτου, με αποτέλεσμα να διαταχθεί δεύτερη νεκροτομή από το γραφείο του ιατροδικαστή στο Ρότσντεϊλ.

Κατά την εξέταση, οι Βρετανοί ιατροδικαστές ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η καρδιά του Μάικλ Γκρέιλι έλειπε, γεγονός που, όπως αναφέρθηκε, καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Η χήρα του δήλωσε ότι έμεινε «άφωνη» από την ενημέρωση. Η κόρη του ζευγαριού, Χέιλι, δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «πολύ θυμωμένη» και ζητά εξηγήσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κυπριακή αστυνομία ανέφερε ότι η καρδιά είχε σταλεί σε ερευνητικό κέντρο. Το γραφείο του ιατροδικαστή στο Ρότσντεϊλ επιβεβαίωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.