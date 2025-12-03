Νέα υπόθεση της γνωστής ηλεκτρονικής απάτης μέσω τιμολογίων, διερευνά η Αστυνομία, η οποία επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις της προς το κοινό, να είναι πάντοτε προσεκτικό στις συναλλαγές του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από διευθυντή εταιρίας στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον η εταιρίας του, έλαβε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από προμηθεύτρια εταιρία με την οποία συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια, το οποίο φαίνεται να ήταν απατηλό, στο ζητείτο όπως η εξόφληση των τιμολογίων της προμηθεύτριας εταιρίας γίνεται σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό από τον συνηθισμένο.

Ο παραπονούμενος πείστηκε και προχώρησε στην αποπληρωμή τιμολογίου, προς την προμηθεύτρια εταιρία, ύψους 9,745 δολαρίων, μέσω του νέου τραπεζικού λογαριασμού. Ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, όταν σε επικοινωνία του με την προμηθεύτρια εταιρία, ενημερώθηκε ότι το τιμολόγιο δεν είχε εξοφληθεί.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.