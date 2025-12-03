Αναβολή για την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί, δόθηκε από το Δικαστήριο για τη διαδικασία της δεύτερης «δίκης εντός δίκης» στην υπόθεση της Γερμανίδας υπηκόου, η οποία κατηγορείται για υπόθεση σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα.

Την αναβολή ζήτησε ο δικηγόρος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού ζητώντας περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει την αγόρευσή του.

Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση η Κατηγορούσα Αρχή κι έτσι το δικαστήριο το έκανε αποδεκτό.

Οι αγορεύσεις θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα, στις 9 το πρωΐ.

ΚΥΠΕ