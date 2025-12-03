Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο κλειστής συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Επιτροπή κατάφερε να τροποποιήσει κάποια σημεία του νομοσχεδίου και να καταλήξει σε συγκλίσεις, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εξακολουθούν να συγκεντρώνουν διαφορετικές οπτικές και για τα οποία αναμένεται να κατατεθούν σχετικές τροπολογίες.

Όπως πληροφορείται το philenews, η επιτροπή Παιδείας αφήνει την κλίμακα βαθμολόγησης των εκπαιδευτικών ως έχει, δηλαδή στο 40, και όχι στο 100 όπως εισηγείται το νομοσχέδιο. Σημείο για το οποίο υπάρχει έντονη αντίδραση από πλευράς υπουργείου Παιδείας, με την Υπουργό Αθηνά Μιχαηλίδου, να καλεί τη Βουλή όπως το εξετάσει ξανά αυτό.

Επίσης, το επίμαχο σημείο της συμμετοχής του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του, παραμένει αλλά με μείωση του ποσοστού του. Συγκεκριμένα, η βαρύτητα της αριθμητικής συμμετοχής του διευθυντή από το 20% που προνοείται, μειώνεται στο 15% και αυτομάτως αυξάνεται το ποσοστό του επιθεωρητή σε 85%.

Σημαντική εξέλιξη που έχει προκύψει από τη σημερινή συζήτηση είναι η γρηγορότερη εφαρμογή του νέου συστήματος: Από πενταετία φαίνεται να κλειδώνει στην τριετία. Επομένως, αναμένεται ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί πλήρως από τη σχολική χρονιά 2028 – 2029 και όχι το 2030 όπως αρχικά προνοείτο.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή Παιδείας θα συνέλθει εκ νέου την επόμενη Τετάρτη για κατάθεση και διαβούλευση επί των τροπολογιών και ετοιμασία της τελικής της τοποθέτησης πριν αποσταλεί το θέμα στην Ολομέλεια του Σώματος.

Μετά το πέρας των εργασιών της Επιτροπής, η υπουργός Παιδείας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Συνεχίστηκε σήμερα η κατ’ άρθρον συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, το σχέδιο και τους κανονισμούς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση. Το Υπουργείο ήταν εδώ για να δώσει διευκρινίσεις. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρατηρούμε μια υπεύθυνη και σοβαρή στάση από τους βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας στην πλειοψηφία τους και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Η έγνοια μας είναι να διατηρηθεί η βασική φιλοσοφία του σχεδίου. Είναι να μπορούμε να καταλήξουμε στην ολομέλεια και να υπερψηφιστεί ένα σχέδιο για το οποίο να είμαστε όλοι υπερήφανοι, χωρίς σοβαρές εκπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάζουν και την επιστημονικότητα, αλλά και τη λειτουργικότητα του σχεδίου.

Ως Υπουργείο είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας. Από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και στους εκπαιδευτικούς της βάσης κυρίως, για να δούμε την όλη στήριξη, να δούμε την καθημερινότητα, να δούμε τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου. Στόχος όλων πρέπει να είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του δημόσιου σχολείου και όχι η ικανοποίηση αποσπασματικών αιτημάτων».