Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, καθώς, στόχος της είναι να ολοκληρώσει την κατ’ άρθρον συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», τις προηγούμενες μέρες «έπεσε» αρκετή μελέτη τόσο του νομοσχεδίου, όσο και των θέσεων που κατέθεσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς μετά τις πρόσφατες συναντήσεις που είχαν με την Επιτροπή, ούτως ώστε να ετοιμάσουν σχετικές τροπολογίες.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από πλευράς υπουργείου Παιδείας τρία σημεία θεωρούνται υψίστης σημασίας και δεν επιθυμεί να αλλοιωθούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν από το νομοσχέδιο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη αλλάζει άρδην τη φιλοσοφία της πρότασης του Υπουργείου, κάτι που δεν προκρίνει επ’ ουδενί. Τα σημεία αυτά είναι: Η δημιουργία της θέσης του Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ο ρόλος του διευθυντή στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και θέματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Το σκηνικό γύρω από αυτά τα ζητήματα, όπως και για άλλες πρόνοιες του νομοσχεδίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει αύριο. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν αποκλείεται η επιτροπή Παιδείας να συνέλθει εκτάκτως ξανά προτού αποστείλει την έκθεσή της για το θέμα στην Ολομέλεια του Σώματος για την τελική απόφαση.