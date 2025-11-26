Οι άτυπες επαφές που πραγματοποίησε τις τελευταίες 48 ώρες, η επιτροπή Παιδείας της Βουλής με τους εμπλεκόμενους φορείς για το επίμαχο νομοσχέδιο, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, ολοκληρώθηκαν και τώρα αρχίζει η συζήτηση ουσίας.

Σήμερα, η Επιτροπή στην παρουσία μόνο της εκτελεστικής εξουσίας, θα κάνει την «ανατομία» του νομοσχεδίου με συζήτηση άρθρο προς άρθρο. Στη συζήτηση θα παρευρεθεί ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, ενώ η υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου, θα συμμετάσχει διαδικτυακά λόγω του πρόσφατου ατυχήματος. Από πλευράς υπουργείου Παιδείας αναμένεται η ενημέρωση για το αποτέλεσμα των επαφών της επιτροπής Παιδείας, καθώς και για τα θέματα που ενδεχομένως θα αποτελέσουν σημεία των τροπολογιών που ετοιμάζουν κόμματα και βουλευτές.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, οι βουλευτές μέλη της επιτροπής Παιδείας αλλά και όσοι άλλοι βουλευτές ήθελαν, παρακάθησαν σε άτυπες διαβουλεύσεις με τους συνδέσμους των διευθυντών και των επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης.

Πάντως, όπως δήλωσαν αρμόδιες πηγές στον «Φ», από τις μέχρι σήμερα επαφές που έγιναν προκύπτει ότι τα σημεία-αγκάθια εξακολουθούν να είναι ο ρόλος του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ο ανώτερος εκπαιδευτικός που προτείνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Από τη σημερινή συζήτηση αναμένεται να διαφανεί κατά πόσον, τα σημεία αυτά τροποποιηθούν ή εάν μείνουν ως έχουν μέχρι το τέλος της διαδικασίας και της κατάθεσης του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.