Την αρχική της πρόθεση όπως συμβάλει ουσιαστικά στην ύπαρξη συγκλίσεων μεταξύ υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών φορέων στο επίμαχο θέμα του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κάνει πράξη η επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Πέραν των πρωτοβουλιών που είχε αναλάβει τους τελευταίους μήνες για συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου, έχει προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω.

Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο, οι βουλευτές μέλη της επιτροπής Παιδείας αλλά και όσοι άλλοι βουλευτές το επιθυμούν, θα παρακαθίσουν σε άτυπες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του philenews, σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα, η Επιτροπή θα δει τους συνδέσμους των διευθυντών και των επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ αύριο από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα θα συναντηθεί με όλους τους υπόλοιπους φορείς (τους αντίστοιχους συνδέσμους της Δημοτικής Εκπαίδευσης) καθώς και με τις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Σημειώνεται ότι στους πιο πάνω φορείς έχει αποσταλεί το επίμαχο νομοσχέδιο με την επιτροπή Παιδείας να είναι ξεκάθαρη: Θέλει από όλους τα σημεία με τα οποία διαφωνούν κατ’ άρθρο του νομοσχεδίου. Κι αυτό, ενόψει της συνεδρίας της Επιτροπής την Τετάρτη, όπου νομοθετική και εκτελεστική εξουσία θα συζητήσουν άρθρο προς άρθρο το νομοσχέδιο, το οποίο σύντομα θα τεθεί οριστικά ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Πάντως, από τις μέχρι σήμερα επαφές που γίνονται, προκύπτει ότι τα σημεία – αγκάθια εξακολουθούν να είναι ο ρόλος του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ο ανώτερος εκπαιδευτικός που προτείνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά στην εξέλιξη του θέματος σε επίπεδο Βουλής, το σκηνικό είναι ξεκάθαρο πως θα υπάρξει σωρεία τροπολογιών.