Νέο επεισόδιο μεταξύ μαθητών στη Πάφο, αυτή την φορά στην επαρχία και αφορά μαθητές εκπαιδευτηρίων της Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, σημειώθηκε χθές, συμπλοκή μεταξύ τεσσάρων μαθητών, ηλικίας από δεκατριών μέχρι δεκαέξι ετών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός εξ’αυτών. Ο μαθητής συνοδευόμενος από τον πατέρα του, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, οπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και απελύθη.

Όπως διεπιστώθη έφερε τραύμα στο γόνατο ενώ λόγω των κτυπημάτων και επειδή έφερε και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του, υπεβλήθη και σε άλλες εξετάσεις από το προσωπικό του Νοσοκομείου Πάφου.

Για την υπόθεση είναι ενήμερη και η Αστυνομία Πάφου, η οποία εξετάζει το νέο επεισόδιο μεταξύ μαθητών, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πόλεως Χρυσοχούς.