Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε οροφή οικίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, χθες γύρω στις 21:04 το βράδυ, έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε χαρτόνια στην οροφή οικίας.

Τα εν λόγω υλικά βρίσκονταν κοντά στο φουγάρο του τζακιού, της οικίας που τοποθετείται στον Στρόβολο της επαρχίας Λευκωσίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Από την πυρκαγιά έπαθε ελαφριές ζημιές η μόνωση της οικίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από θερμότητα η οποία προκλήθηκε από καπνοδόχο τζακιού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 32 περιστατικά,16 πυρκαγιές και 16 ειδικές εξυπηρετήσεις.