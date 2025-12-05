Είναι γνωστό ότι διαχρονικά στην Κύπρο, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι φοιτητές το είχαν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους. Παλαιότερα δε, καταγραφόταν και μια ευκολία για γρήγορο διορισμό, κυρίως στη Δημοτική Εκπαίδευση, κάτι φυσικά που άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός δε, ότι υπάρχει ξεκάθαρο και ιδιαίτερα θετικό πλαίσιο αδειών αλλά και καλής μισθοδοσίας (κάτι το οποίο διατυπώνεται και από ευρωπαϊκές έρευνες), στον εκπαιδευτικό κλάδο, έκανε το επάγγελμα ακόμα πιο ελκυστικό και περιζήτητο. Όμως, φαίνεται πως η κατάσταση αυτή άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει και οι πιο πάνω παράγοντες, να μην αποτελούν πλέον ισχυρά κίνητρα για να ακολουθήσει κάποιος τον επαγγελματικό αυτό δρόμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις ανθρώπων της Εκπαίδευσης γύρω από το θέμα, καθώς κατά καιρούς διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους, υποστηρίζοντας πως είναι θέμα χρόνου να παρουσιαστεί και στην Κύπρο έλλειψη εκπαιδευτικών, κάτι που είναι ήδη γεγονός σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο ζήτημα αυτό, αναφέρεται και ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, ο οποίος σημειώνει ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξει κι εδώ, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχει ενδιαφέρον πλέον να ακολουθήσουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, την ίδια ώρα που ακόμη και νέοι συνάδελφοι εγκαταλείπουν πρόωρα την Εκπαίδευση».

Η θέση του κ. Χαραλάμπους στηρίζεται σε διάφορα επιχειρήματα, τα οποία προκύπτουν από την εικόνα και τα δεδομένα που καταγράφονται σήμερα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ήδη στην Κύπρο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και στην στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, ενώ υποστελέχωση παρατηρείται και σε διευθυντικές θέσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν διεκδικούνται.

«Με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν βρεθούν ορθές και πρακτικές λύσεις και οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι από την Πολιτεία, τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα επαρκούς στελέχωσης των δημοσίων σχολείων», τονίζει ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, σε σχετική του αρθρογραφία.

Όσον αφορά στους κυριότερους λόγους, στους οποίους οφείλεται αυτό, ο κ. Χαραλάμπους αναφέρεται στους ακόλουθους:

>> Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα προβλήματα πειθαρχίας που οφείλονται σε επιθετικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές παιδιών ακόμη και σε μικρές ηλικίες.

>> Παρατηρείται τεράστια αύξηση μαθητών που εντάσσονται στην Ειδική Εκπαίδευση, κάτι που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά και το υπουργείο Υγείας.

>> Τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία, μεταφέρονται αναπόφευκτα μέσα στα δημόσια σχολεία, τα οποία αποτελούν μικρογραφία της κοινωνίας μας. Υπάρχει δυστυχώς μια γενική αντίληψη ότι όλα τα προβλήματα δημιουργούνται μέσα στα σχολεία και μια αίσθηση ότι το δημόσιο σχολείο θεωρείται υπεύθυνο να λύσει όλα τα προβλήματα της κοινωνίας.

>> Τεράστια αύξηση του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν χωρίς ουσιαστική στήριξη. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί πέραν του δύσκολου εκπαιδευτικού έργου τους, καθημερινά καλούνται να λειτουργήσουν και ως γονείς, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.

>> Την ίδια ώρα απειλούνται καθημερινά εκτελώντας τα καθήκοντά τους, με καταγγελίες, εκφοβισμό και παρεμβάσεις μεμονωμένων γονιών, βιώνοντας μια άνευ προηγούμενου απαξίωση. Δυστυχώς υποβάθμιση του κύρους των εκπαιδευτικών παρατηρείται κατά καιρούς από πολιτικά πρόσωπα, μερίδα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά και δίνει τροφή στην αύξηση της παιδικής παραβατικότητας και της απαξίωσης των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα και μειωμένα μαθησιακά αποτελέσματα», αναφέρει.