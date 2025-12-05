Το μνημόνιο συναντίληψης το οποίο υπέγραψαν στις 22 Απριλίου 2021 ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο τότε Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσοστόμου Β’ και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Τάσος Χριστοφίδης, δεν στόχευαν απλώς στην ανακαίνιση του κτηρίου της Φανερωμένης προκειμένου να στεγαστεί εκεί η Αρχιτεκτονική Σχολή. Στόχος, όπως αναφέρεται και στην επικεφαλίδα του Μνημονίου, ήταν η «Ανάπλαση και η αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας», οπόταν τυχόν ματαίωση της καθόδου της Αρχιτεκτονικής Σχολής επηρεάζει και την αναζωογόνηση της πόλης. Εκτός βεβαίως και αν στη θέση της Αρχιτεκτονικής εγκατασταθεί στη Φανερωμένη άλλη πανεπιστημιακή σχολή.

Για το θέμα του Μνημονίου παραθέτει σήμερα συνέντευξη Τύπου ο Δήμαρχος Λευκωσίας και το philenews παρουσιάζει στη συνέχεια το περιεχόμενο του, το οποίο φαίνεται να εγκαταλείπει το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται, ότι τα μέρη δήλωναν ότι επιθυμούν ανάπλαση της εντός των τειχών πόλης, κάθοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, δημιουργία/λειτουργία φοιτητικών εστιών, μακροχρόνια μίσθωση του σχολείου της Φανερωμένης, σχέδιο οικονομικών και πολεοδομικών κινήτρων, σύνδεση του ιστορικού πυρήνα (με τις πανεπιστημιακές σχολές) με μέσα μαζικής μεταφοράς, άντληση κονδυλίων από την ΕΕ κοκ.

Το Μνημόνιο ίσχυε από της υπογραφής του, οπόταν μέχρι στιγμής η Εκκλησία δικαιούται ενοίκιο περίπου €700.000, έστω και αν το κτήριο της Φανερωμένης δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε μια μέρα.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης δεν δημιουργεί καμία νομική υποχρέωση και/ ή συμβατική σχέση μεταξύ των μερών και δεν δίδει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Πάντως, ο Δήμαρχος Λευκωσίας θεωρεί ότι εγείρονται νομικά ζητήματα σε περίπτωση μη υλοποίησης του Μνημονίου.

Ολόκληρο το μνημόνιο έχει ως ακολούθως:

«Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενο το «Υπουργείο»), για σκοπούς του παρόντος Μνημονίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Δήμος Λευκωσίας, για σκοπούς του παρόντος Μνημονίου εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για σκοπούς του παρόντος Μνημονίου εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για σκοπούς του παρόντος Μνημονίου εκπροσωπούμενη από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου (εφεξής καλούμενα «τα Μέρη»):

• Επιθυμώντας την ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας

• Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης πανεπιστημιακής σχολής και φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη, και

• Λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση παραχώρησης του σχολείου της Φανερωμένης (πρώην παρθεναγωγείου), ιδιοκτησίας της Ενορίας Παναγίας Φανερωμένης από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για τον στόχο αυτό, συμφωνούν και συνομολογούν το παρόν Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο προνοεί τα ακόλουθα:

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Μερών για τη μελέτη και εφαρμογή τρόπων ανάπτυξης της εντός των τειχών περιοχής της Λευκωσίας.

Υλοποίηση Συνεργασίας

Η συνεργασία θα διέπεται από μια στενή και συστηματική επικοινωνία μεταξύ των Μερών στη βάση σχεδίου δράσης που θα καταρτιστεί και περιλαμβάνει όρους προς χρηματοδότηση και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

-Μακροχρόνια μίσθωση του κτηρίου της Φανερωμένης από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου προς την Κυβέρνηση με σκοπό τη παραχώρησή του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για στέγαση πανεπιστημιακών σχολών.

-Δέσμευση του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου της Φανερωμένης μεταστεγάσει το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και οποιεσδήποτε άλλες πανεπιστημιακές οντότητες κρίνει σκόπιμο.

Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις ενέργειες για υλοποίηση των πιο κάτω:

(α) Εξέταση κατάλληλων ακινήτων της Ιερός Αρχιεπισκοπής Κύπρου ή/και άλλων ιδιοκτητών και τρόποι αξιοποίησης τους με το Δήμο ή το Πανεπιστήμιο, για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών και άλλων παρεμφερών χώρων καθώς και πανεπιστημιακών σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών.

(β) Εξεύρεση και απόκτηση άλλων κατάλληλων ακινήτων για κάλυψη των αναγκών δημιουργίας φοιτητικών εστιών και χώρων φιλοξενίας ακαδημαϊκών ή ερευνητικών επισκεπτών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

(γ) Εξέταση σχεδίου/ων πολεοδομικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία, στην εντός των τειχών πόλη, φοιτητικών εστιών και/ή άλλων έργων.

(δ) Σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με πανεπιστημιακές σχολές με μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης διευκόλυνση της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα νέα τους σχολεία μέσω του δικτύου μικρών λεωφορείων του Δήμου.

(ε) Διερεύνηση των τρόπων συγχρηματοδότησης των δράσεων από προγράμματα/ταμεία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου αυτού, τα Μέρη μπορούν να θέτουν, να αξιολογούν και να συναποφασίζουν επί επιπρόσθετων θεμάτων συνεργασίας και δράσεων, αμοιβαίου οφέλους.

Εφαρμογή του Μνημονίου

Για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης, συστήνεται Ομάδα Εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Δήμου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, οι οποίοι θα διορίζονται και θα ενεργούν μετά από σχετικές οδηγίες που θα λαμβάνουν, από τους εκάστοτε,

(α) Υπουργό Οικονομικών,

(β) Δήμαρχο Λευκωσίας,

(γ) Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,

(δ) Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

Η Ομάδα Εργασίας θα ετοιμάσει λεπτομερές Σχέδιο Δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μνημονίου Συναντίληψης.

Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ομάδας Εργασίας

Στο πλαίσιο καταρτισμού του Σχεδίου Δράσης η Ομάδα Εργασίας θα ετοιμάσει αναλυτικό πίνακα αναλογικού καταμερισμού σε κάθε μέρος, του συνολικού κόστους διαφόρων ενεργειών που θα συμφωνηθεί να υλοποιηθούν, στη βάση των προνοιών του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης.

Αποκάλυψη Πληροφοριών και Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να μην μεταδίδουν σε τρίτους , πληροφορίες για τις οποίες λαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο γνώση μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης, παρά μόνο μετά τη γραπτή και εκ των προτέρων συγκατάθεση των υπολοίπων μελών.

Έναρξη Ισχύος κι διάρκεια και τερματισμός

Το παρόν Μνημόνιο Συναντίληψης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του.

Το παρόν Μνημόνιο δύναται να διακοπεί οποτεδήποτε από έκαστο των Μερών νοουμένου ότι ένα από τα μέρη κοινοποιήσει τουλάχιστον τρεις μήνες προηγουμένως, εγγράφως, στα άλλα μέρη, την πρόθεση του να διακόψει το παρόν Μνημόνιο Συναντίληψης και τα υπόλοιπα Μέρη δεν εκφράσουν τη επιθυμία να το συνεχίσουν. Σε τέτοια περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέρη δύνανται να αποφασίσουν την είσοδο στο μνημόνιο άλλου Μέρους που πιθανόν να ενδιαφέρεται καθώς επίσης και να τροποποιήσουν τους όρους του Μνημονίου.

Το παρόν Μνημόνιο Συναντίληψης δύναται να τροποποιηθεί με κοινή γραπτή συναίνεση των Μερών.

Το παρόν Μνημόνιο Συναντίληψη δεν δημιουργεί καμία νομική υποχρέωση και/ ή συμβατική σχέση μεταξύ των μερών και δεν δίδει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων