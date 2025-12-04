Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, αμφισβητεί την εκτόξευση του κόστους που αφορά την ανακαίνιση του σχολικού κτηρίου της Φανερωμένης και τον καλεί να παρέμβει ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης, του δήμου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αρχιεπισκοπής, με στόχο τη χρήση του κτηρίου για λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής.

Παράλληλα, από την επιστολή προκύπτει, πως για την κάθοδο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη Λευκωσία συνεργάστηκαν το κράτος, ο δήμος και η Αρχιεπισκοπή. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε επιτυχημένη συνεργασία κράτους, δήμου και Αρχιεπισκοπής, μέσω της οποίας επετεύχθη η δραστηριοποίηση του ΕΚΠΑ στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Εξάλλου, ο δήμαρχος αναφέρει πως θεωρεί πισωγύρισμα τυχόν ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού (για κάθοδο της Αρχιτεκτονικής στη Φανερωμένη).

Ο κ. Προύντζος εκφράζει τον «έντονο προβληματισμό του δήμου για την αδυναμία κατανόησης της ανατροπής ενός σοβαρού και ζωτικού σχεδιασμού για το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, για μια οικονομική διαφορά που (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα €2,5 εκατ., σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις».

Όπως είναι γνωστό, κυκλοφόρησαν εκτιμήσεις με βάση τις οποίες το κόστος ανακαίνισης της Φανερωμένης και η ανέγερση νέου κτηρίου (πίσω από το υφιστάμενο) εκτοξεύεται μέχρι και στα €25 εκατ. Σημειώνεται πως με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς, το κόστος ανακαίνισης εκτιμήθηκε στα €5 εκατ. ενώ η ανέγερση νέου κτηρίου υπολογίστηκε ότι θα κοστίσει άλλα €6 εκατ. Με βάση τους υπολογισμούς του δημάρχου Λευκωσίας (με αύξηση του κόστους κατά €2,5 εκατ.) το όλο έργο θα κοστίσει γύρω στα €13,5 εκατ. και όχι €25 εκατ. όπως διαρρέει σε διάφορα γραφεία.

Τι αναφέρει στην επιστολή

Στην επιστολή Προύντζου γίνεται αναφορά σε συνάντηση που έλαβε χώρα στις 13/11/2025 στο υπουργείο Οικονομικών στην παρουσία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπροσώπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και του ιδίου (του δημάρχου). Ο κ. Προύντζος στην επιστολή του εγείρει και τα ακόλουθα:

>> Το εν λόγω μνημόνιο συνομολογήθηκε για ένα και μοναδικό σκοπό: Την ανάπλαση και την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

Προς τον στόχο αυτό, καθορίζονταν συγκεκριμένες ενέργειες που θα έπρεπε να προωθηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, με κύριους άξονες τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο κτήριο της Φανερωμένης, με τη μίσθωση αυτού από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, την προώθηση κινήτρων πολεοδομικού και οικονομικού χαρακτήρα, την αξιοποίηση ακινήτων για δημιουργία φοιτητικών εστιών και την συνδεσιμότητα του ιστορικού κέντρου με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

>> Πράγματι, στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε η μίσθωση του κτηρίου της Φανερωμένης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το κράτος με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, προώθησε τη διάθεση κονδυλίων για την αναβάθμιση και επέκταση του κτηρίου της Φανερωμένης και την αποκατάσταση του υπόγειου χώρου στάθμευσης και τέλος δρομολογήθηκε η αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων από τον δήμο, την Αρχιεπισκοπή, καθώς και από ιδιώτες μέσω σχετικού σχεδίου κινήτρων από την Πολεοδομία, για δημιουργία φοιτητικών εστιών.

>> Αυτή τη στιγμή, έχει ολοκληρωθεί πλήρως η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών για την προκήρυξη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το κτήριο της Φανερωμένης, την επέκτασή του και την αποκατάσταση του υπόγειου χώρου στάθμευσης και με κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ αναγέρθηκαν και συνεχίζουν να αναγείρονται φοιτητικές εστίες στο ιστορικό κέντρο στη βάση της μεταφοράς του συνόλου της Αρχιτεκτονικής Σχολής, δηλαδή ενός συνολικού αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών περί τα 300 άτομα.

>> Η ζητούμενη αναζωογόνηση στο πλαίσιο του εν λόγω μνημονίου, είχε πολύ συγκεκριμένη λογική που ήταν η συνεχής παρουσία εκατοντάδων φοιτητών στο κέντρο της πόλης και όχι η αποσπασματική ή ευκαιριακή παρουσία μικρού αριθμού ερευνητών ή και φοιτητών.

>> Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την υιοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο της δημιουργίας μιας σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα με αρχικό κόστος που υπερβαίνει τα €21 εκατ. την οποία και επικροτούμε. Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας και την αδυναμία κατανόησης της ανατροπής ενός σοβαρού και ζωτικού σχεδιασμού για το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, για μια οικονομική διαφορά που εξαιρουμένου του ΦΠΑ, δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις.

>> Μέσα από μια αποτελεσματική και άκρως επιτυχημένη συνεργασία κράτους, δήμου και Αρχιεπισκοπής, επιτύχαμε τη δραστηριοποίηση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εξέλιξη η οποία έχει δημιουργήσει έντονη δυναμική στο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και πολλαπλά οφέλη στο ιστορικό κέντρο.

Θα αποτελούσε πισωγύρισμα η ανατροπή του ορθού σχεδιασμού, όπως αρχικά προωθήθηκε, για ποσά τα οποία θα υπερκαλυφθούν από την προσδοκώμενη οικονομική δραστηριότητα, επιφέροντας τον επιδιωκόμενο σκοπό του μνημονίου που ήταν και παραμένει η αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου.

Τέλος, ο κ. Προύντζος καταλήγει: «Ως Δήμος Λευκωσίας, παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι και απόλυτα δεσμευμένοι από το μεταξύ μας γραπτό μνημόνιο και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα και να αποτραπούν εναλλακτικές που δεν πρόκειται να συνδράμουν ουσιαστικά στον επιδιωκόμενο σκοπό του μνημονίου, αλλά θα αποτελέσουν διέξοδο για όλους, πλην της πόλης της Λευκωσίας».

ΑΚΕΛ: Η κυβέρνηση να πάρει θέση – Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κι άλλες σχολές μπορούν να αξιοποιήσουν το κτήριο

Όπως είναι γνωστό, λόγω του ναυαγίου της καθόδου της Αρχιτεκτονικής Σχολής στη Φανερωμένη, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εξέφρασε πρόθεση λειτουργίας Δημοτικού ή και Γυμνασίου στο κτήριο.

Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε την αντίθεσή της στην προωθούμενη χρήση. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το υπουργείο Οικονομικών να μην υποκύψει σε πιέσεις και να σεβαστεί τη συμφωνία. Κάλεσε δε την κυβέρνηση «να πάρει θέση και να τοποθετηθεί και να πάψει να βρίσκει ως δικαιολογίες το οικονομικό κόστος του έργου, του οποίου τα οφέλη είναι πολλαπλάσια». Και η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, καταλήγει: «Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του έργου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία και σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί τον περασμένο Μάρτιο. Δεν μπορεί το δημόσιο συμφέρον να θυσιάζεται στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων».

Πάντως, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου θα επιδιώξει να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο ότι σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η άρνηση του υπουργείου Οικονομικών να χρηματοδοτήσει την ανέγερση νέου κτηρίου, ώστε να χωρέσει η Αρχιτεκτονική Σχολή, υπάρχουν άλλες σχολές του πανεπιστημίου οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο κτήριο. Κάτι τέτοιο θεωρείται ιδανική λύση και για την ίδια την πόλη.