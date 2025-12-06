Δικηγόρος ασκούσε το επάγγελμα με άδεια που εξασφάλισε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, την ώρα που εξέτιε ποινή φυλάκισης. Η συμπεριφορά του αυτή κρίθηκε ως απαράδεκτη μετά που ήρθε εις γνώση του Συλλόγου, αφού θεωρήθηκε ότι δυσφημεί το επάγγελμα, γι’ αυτό και τον πέρασε από πειθαρχικό.

Εναντίον του συγκεκριμένου δικηγόρου, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είχε σχηματίσει πειθαρχική υπόθεση με τέσσερις κατηγορίες. Οι δύο αποσύρθηκαν και παρέμειναν οι άλλες δύο τις οποίες ο κατηγορούμενος δικηγόρος παραδέχθηκε. Αφορούσαν κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου ενώ την ίδια ώρα εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών και 11 ημερών και πως ενώ ήταν εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο και κατείχε ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος για τα έτη 2022 και 2023, ευρίσκετο ταυτόχρονα από τις 28.11.2022 ενταγμένος στο μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, γεγονός που δεν συνάδει με την ιδιότητα του λειτουργού δικαιοσύνης.

Ο εν λόγω δικηγόρος είχε καταδικαστεί στις 25.04.2005 από το Δικαστήριο της Αγγλίας σε ποινή φυλάκισης 9 ετών η οποία μειώθηκε σε 7,5 χρόνια κατόπιν εφέσεως, για τα ποινικά αδικήματα της συνομωσίας για εξαπάτηση και απάτη, συνωμοσίας για τη διευκόλυνση της διάπραξης παραβίασης του νόμου περί μετανάστευσης και εκτέλεσης πράξης που τείνει και αποσκοπεί στη διαστρέβλωση της δικαιοσύνης. Επιπλέον το Ειδικό Δικαστήριο (Confiscation Court) εξέδωσε διάταγμα κατάσχεσης εναντίον του για το ποσόν των 650.000 στερλινών.

Το 2008 επανήλθε στην Κύπρο και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, ενώ έπρεπε να εμφανιστεί στο δικαστήριο μετά από αίτημα της Βρετανίας για το διάταγμα κατάσχεσης, χωρίς να το πράξει. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών εκτός και εάν κατέβαλλε το ποσό που αφορούσε το διάταγμα. Αυτός αποφυλακίστηκε με όρους από το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων, ένας εκ των οποίων ήταν να εργάζεται στο δικηγορικό του γραφείο με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης τις 18.09.2024.

Εξ ου και προέκυψε η πειθαρχική υπόθεση εναντίον του, ότι δηλαδή ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης εργαζόταν ως δικηγόρος. Το τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση ανέφερε ότι η επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα διαγωγή του εγκαλούμενου δικηγόρου έγκειται στο ότι συνέχισε να κατέχει την άδεια του δικηγόρου και να ασκεί δικηγορία ενώ ο ίδιος έκτιε ποινή φυλάκισης. «Το γεγονός ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος έλαβε άδειες από τις Αρχές των κεντρικών φυλακών για να παραστεί στο Δικαστήριο και να ασκήσει δικηγορία, όχι μόνο δεν αποτελεί μετριαστικό παράγοντα αλλά αντίθετα καταδεικνύει την σοβαρότητα του πειθαρχικού παραπτώματος, αφού ο εγκαλούμενος γνώριζε και/ή όφειλε να γνωρίζει ότι η έκδοση της άδειας από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ήταν ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και/ή δεν βασιζόταν σε στοιχεία τα οποία δεν ήταν ενώπιον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου», αναφέρεται.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, δεν νοείται δικηγόρος να ασκεί το επάγγελμα του ενόσω αυτός εκτίει ποινή φυλάκισης. Σημειώνεται επίσης ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος όφειλε κατά την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκε η ποινή φυλάκισης του στην Κύπρο, ήτοι τον Νοέμβριο του 2022 να ενημερώσει επίσημα τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο έτσι ώστε να λαμβάνονταν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα διασφάλιζαν ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος δεν θα ασκούσε δικηγορία εφόσον εξέτιε ποινή φυλάκισης. Το Συμβούλιο απορρίπτει τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην αγόρευση του ευπαίδευτου συνήγορου υπεράσπισης ότι «ήταν γνωστό τοις πάσι ότι ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου καθ’ όλο τον ουσιώδη χρόνο των κατηγοριών εναντίον του», τονίζοντας ότι δεν αποτελούν αιτιολογία για την παράλειψη από μέρους του να γνωστοποιήσει το γεγονός της έκτισης ποινής φυλάκισης από μέρους του κατά τον επίδικο χρόνο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

«Λόγω της φύσης των παραπτωμάτων που ο εγκαλούμενος έχει παραδεχτεί αλλά και της κατάληξης ότι η συμπεριφορά του δεν συνάδει σε λειτουργό της δικαιοσύνης, αλλά αντίθετα δυσφημεί και οδηγεί σε ανυποληψία το επάγγελμα, κρίνουμε ότι η μόνη αρμόζουσα ποινή είναι η ποινή της αναστολής της άδειας επαγγέλματος», αναφέρεται στην απόφαση. Τελικά, αφού λήφθηκαν υπόψη οι δυσχερείς προσωπικές συνθήκες του εκκαλούμενου δικηγόρου το Πειθαρχικό αποφάσισε να του αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος μόνο για περίοδο 14 μηνών από τις 17/12/2025, όση ήταν και η περίοδος για την οποία ασκούσε το επάγγελμα ο εγκαλούμενος δικηγόρος ενόσω εξέτιε ποινή φυλάκισης επιδεικνύοντας τη δέουσα επιείκεια. «Κρίνουμε σκόπιμο να επιστήσουμε την προσοχή στον εγκαλούμενο συνάδελφο, όπως λάβει δεόντως υπόψη του την επιείκεια που έχει επιδειχθεί από το παρόν Συμβούλιο και όπως αποφύγει στο μέλλον ενέργειες που συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα και/ή διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα», καταλήγει το Πειθαρχικό των δικηγόρων.