Όχημα παρέσυρε άτομο το οποίο κινείτο με ηλεκτρονικό πατίνι (σκούτερ) στον Στρόβολο της επαρχίας Λευκωσίας και συγκεκριμένα στο γεφυράκι της κληματαριάς, δίπλα από το Δημαρχείο Στροβόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, αυτοκίνητο παρέσυρε τον οδηγό του σκούτερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και στο σημείο να μεταβεί ασθενοφόρο.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υγεία του τραυματία δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, ενώ οι εξετάσεις από τα μέλη της Αστυνομίας για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζονται.