Σε ισχύ βρίσκεται η κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για καταιγίδες και χαλάζι.

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά περιοχές στα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές.

Σε περιοχές της καταιγίδας αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής τοπικά πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.