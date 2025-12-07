Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν την Πόλη Χρυσοχούς, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε υποστατικά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, έχουν καταγραφεί δέκα κλήσεις, κυρίως για πλημμυρισμένους δρόμους και υποστατικά.

Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς έχει προχωρήσει σε μερική ανάκληση προσωπικού για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ το Δημαρχείο της περιοχής έχει αναλάβει τον καθαρισμό οδοστρωμάτων και το άνοιγμα φρεατίων οχετών όμβριων υδάτων.

Ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς προς Λατσί έχει κλείσει λόγω συσσώρευσης νερού, ενώ ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς – Αργάκας – Αγίας Μαρίνας – Χρυσοχούς έχει καταστεί επικίνδυνος. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, όπως η οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες και η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν σε όλη την Κύπρο και επηρεάζουν ιδιαίτερα το οδικό δίκτυο της Πάφου και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, οι οδηγοί προτρέπονται να οδηγούν με προσοχή και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα.

