Μέχρι την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός στην Κύπρο, η οποία επηρεάζεται από το σύστημα Byron, που προκάλεσε ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες, αν και φτάνει με πιο ήπια φαινόμενα στην Κύπρο, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Α’ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το κέντρο του συστήματος είναι στα δυτικά της Κύπρου και κινείται πολύ αργά προς τα ανατολικά και γι’ αυτό φαίνεται ότι θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν οριστικά.

Μέχρι τότε, είπε, θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και καταιγίδες, περίπου στην ίδια ένταση με αυτή που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν αναμένεται να εκδοθούν και νέες κίτρινες προειδοποιήσεις, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι είναι πιθανόν να εκδοθούν προειδοποιήσεις και για την αυριανή, αλλά και για τις υπόλοιπες μέρες μέχρι την Πέμπτη.

Εξάλλου, κίτρινη προειδοποίηση είναι σε ισχύ και για την Κυριακή, μέχρι τις 6:00 μ.μ. Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι φαίνεται να υποχωρούν τα φαινόμενα αργά το απόγευμα, τουλάχιστον στο εσωτερικό ή στα ορεινά, ενώ παραμένουν κατά περιόδους στα παράλια μεμονωμένες βροχές. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα, ίσως από τις πρωινές ώρες, να αρχίσουν πάλι να εντείνονται τα φαινόμενα, δίνοντας καταιγίδες αρχικά στα παράλια και προς το μεσημέρι ενδεχομένως στο εσωτερικό ή στα ορεινά.

Σε ερώτηση αν θα υπάρχουν έντονοι άνεμοι, ο κ. Γεωργίου απάντησε ότι αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ένταση στα παράλια, γύρω στα 5 ή μέχρι και 6 μποφόρ, ενώ στο εσωτερικό και στα ορεινά θα είναι πιο χαμηλής έντασης, 3 με 4 μποφόρ. Διευκρίνισε ότι σε περιοχή που θα επηρεαστεί από καταιγίδα, οι άνεμοι θα είναι έντονοι και μεταβλητοί, όμως γενικά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ακραία έντασης άνεμοι, δηλαδή 7 ή 8 μποφόρ.