Σε κλοιό έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται από τις έξι τα χαράματα η Πάφος με έντονη βροχόπτωση, δυνατούς ανέμους και αστραπές να συνοδεύουν το κυριακάτικο ξύπνημα των κατοίκων της.

Οι έντονες βροχοπτώσεις διήρκεσαν για μισή περίπου ώρα, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα εξασθένησαν χωρίς ωστόσο να σταματήσουν. Τα καιρικά φαινόμενα επικρατούν σε όλες τις περιοχές της επαρχίας, δημιουργώντας και αίσθημα προσμονής για πρακτική βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου.

Από την έξαρση των καιρικών φαινομένων του πρωινού δεν καταγράφηκαν ζημιές ή σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.