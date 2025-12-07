Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, από τα μεσάνυχτα 08/12 μέχρι τις 01:00 την Δευτέρα 09/12, για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων που θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ η συνολική βροχόπτωση δυνατό τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά στο εικοσιτετράωρο.

Νέα προειδοποίηση ΕΜΜΑ για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. pic.twitter.com/slgGnEpY5s December 7, 2025

Η πρόγνωση του καιρού

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.