Εξηγήσεις δόθηκαν εκ νέου χθες στη Βουλή για τον τρόπο που αμείβεται η ανάδοχος εταιρεία, η οποία χειρίζεται το σύστημα φωτοεπισήμανσης με τις κάμερες της Τροχαίας, ενώ η Αστυνομία είναι έτοιμη να εφαρμόσει το photoradar list, σε οδοφράγματα.

Το θέμα με το κατά πόσον η εταιρεία που ανέλαβε την τοποθέτηση και λειτουργία των καμερών πληρώνεται με ποσοστά, ανάλογα με τις καταγγελίες ή άλλως πως, είχε προκύψει την προηγούμενη βδομάδα, όταν λειτουργός του υπουργείου Οικονομικών, που παρουσιάστηκε στη Βουλή για επεξηγήσεις αναφορικά με την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων σε ήδη προβλεπόμενους στον προϋπολογισμό του 2025 σκοπούς και ειδικά για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, είχε αναφέρει προφανώς εκ παραδρομής, πως η εταιρεία αμείβεται ανάλογα με τις καταγγελίες. Ζητήθηκαν από τους βουλευτές διευκρινίσεις ώστε να ξεκαθαρίσει ότι δεν ελάμβανε ποσοστά επί των καταγγελιών.

Σύμφωνα με λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, που εμφανίστηκε χθες στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, οι πληρωμές προς τον ανάδοχο δεν συνδέονται καθόλου με τις παραβάσεις και τα πρόστιμα, αλλά η εταιρεία πληρώνεται βάσει συμβολαίου για τις ώρες λειτουργίας της. Οι σταθερές κάμερες, όπως ανέφερε, δουλεύουν 24 ώρες ενώ οι κινούμενες δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα με πρόγραμμα της Αστυνομίας. Με τη σειρά του ο προϊστάμενος Δημοσιονομικής Διαχείρισης του ΥΠΟΙΚ, ανέφερε ότι ο λόγος που χρειάζεται περισσότερο ποσό για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, είναι γιατί κάποιοι μήνες του 2024 δεν είχαν πληρωθεί και είναι και οι έξτρα χρεώσεις από κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν φέτος.

Σε παρατήρηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Αντρέα Καυκαλιά, ότι για το photoradar list υπάρχει ομόφωνη θέση από την επιτροπή Νομικών για να μην προχωρήσει, ο διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, ανέφερε ότι παρόλο που το ποσό που ζητείται για το photoradar list είναι €250,000 και όχι αυτό που ακούστηκε, «ήδη όταν είχαμε εμπλακεί στη συζήτηση της επιτροπής Νομικών είχαμε εξηγήσει ότι βάσει της νομοθεσίας έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και είχε ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία να το μελετήσει μαζί μας και να δούμε αν χρειάζονται τροποποιήσεις. Έχουμε γραπτή απάντηση ότι μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας δεν χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση και έχουμε την εξουσία ως Αστυνομία να το κάνουμε. Έχει να κάνει με τις επιδόσεις εξωδίκων που θα κάνει η Αστυνομία και όχι η εταιρεία και είναι ένα πιο σύγχρονο μέσο επίδοσης. Καταλήξαμε να προχωρήσουμε μόνο με τα οδοφράγματα και όχι για τα αεροδρόμια», ανέφερε ο αξιωματικός της Τροχαίας.