Ένα ήπαρ που μεταφέρθηκε αεροπορικώς μέσα στη νύχτα από την Κύπρο στο Ιατρικό Κέντρο Rabin έσωσε τη ζωή της 32χρονης Λινόι Αμσαλέμ σε ένα έκτακτο περιστατικό.

Το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων ειδοποίησε το Ιατρικό Κέντρο Rabin το βράδυ της Παρασκευής για συμβατό μόσχευμα ήπατος που προσφερόταν στην Κύπρο, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ένα αεροασθενοφόρο προγραμματίστηκε για το Σάββατο στις 5 π.μ., με τους ανώτερους χειρουργούς μεταμοσχεύσεων Dr. Aviad Gravetz και Dr. Fahim Kanani να πετούν στη Λευκωσία για την αφαίρεση του οργάνου.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, στη Λευκωσία η ελληνική ομάδα ιατρών ανέλαβε την αφαίρεση της καρδιάς και η κυπριακή ομάδα την αφαίρεση των νεφρών υπό τον Dr. Michael Papoulos με συντονίστρια την Kristella. Οι Ισραηλινοί χειρουργοί αφαίρεσαν το ήπαρ στην αίθουσα χειρουργείου του τοπικού νοσοκομείου, ενώ ο χρόνος για τη διαδικασία στο Ισραήλ είχε ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει με την απογείωση του αεροσκάφους για την επιστροφή.

Η μεταμόσχευση στο Ισραήλ

Καθώς η ομάδα προσέγγιζε το Ισραήλ, το Ιατρικό Κέντρο Rabin ξεκίνησε τις τελικές προετοιμασίες ώστε να διασφαλίσει την άμεση εμφύτευση του ήπατος μόλις φτάσει. Ο Dr. Eviatar Nesher, επικεφαλής του τμήματος μεταμοσχεύσεων, και ο αναπληρωτής του, Dr. Vladimir Tennak, πραγματοποίησαν τη μεταμόσχευση. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η επέμβαση ήταν επιτυχής.

Το Ιατρικό Κέντρο Rabin ανέφερε ότι δεκάδες επαγγελματίες συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ των οποίων αναισθησιολόγοι, τεχνικοί αναισθησίας, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, νοσηλευτές χειρουργείου, η τράπεζα αίματος, ομάδες ιατρικών μεταφορών και το εργαστήριο ιστοσυμβατότητας. Αμέσως μετά την επέμβαση, η Αμσαλέμ εισήχθη στη μονάδα γενικής εντατικής θεραπείας και, μόλις σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο τμήμα μεταμοσχεύσεων. Η κατάστασή της ήταν πλέον εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Αμσαλέμ, μια ανύπαντρη γυναίκα από τη Χεντέρα που είχε ξεκινήσει σπουδές διοίκησης μονάδων υγείας εν μέσω ετών θεραπείας για κίρρωση του ήπατος, δήλωσε ότι η επέμβαση της δίνει ελπίδα να δημιουργήσει οικογένεια. «Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κάνω παιδιά», είπε. «Χρωστάω τη ζωή μου στη Dr. Michal Cohen και στη συντονίστρια μεταμοσχεύσεων Sigal Cohen, που με στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή».

Διασυνοριακή συνεργασία και ευαισθητοποίηση για τους δωρητές

Η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων, Dr. Tamar Ashkenazi, επαίνεσε την ευελιξία της κυπριακής ομάδας στην προσαρμογή του προγράμματος χειρουργείων ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ισραηλινής αποστολής. Η Αμσαλέμ είπε ότι η εμπειρία άλλαξε βαθιά την άποψή της για την εγγραφή δωρητών. «Πριν αρρωστήσω, δεν είχα επίγνωση της σημασίας της κάρτας δωρητή Adi. Σήμερα καταλαβαίνω πόσο ζωτικής σημασίας είναι για τη διάσωση ζωών».