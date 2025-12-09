Περίπου 30 φορές διενεργήθηκαν εκσκαφές στον κατεχόμενο Σύσκληπο για τον εντοπισμό περίπου 20 Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων αλλά χωρίς αποτέλεσμα, όπως ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) κ. Λεωνίδας Παντελίδης.

Ανέφερε επίσης, πως πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες έχουν καταβληθεί και στο σημείο απόβασης των Τούρκων στην Κερύνεια. Τόσο στο Σύσκληπο όσον και στο σημείο απόβασης αλλά και σε άλλα σημεία, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο ότι μάρτυρες ή άτομα τα οποία είχαν κάποια εμπλοκή στα γεγονότα, λένε μεν την αλήθεια αλλά δεν θυμούνται τις λεπτομέρειες μιας περιοχής όπου βρίσκονται οστά αγνοουμένων. Στις δυσκολίες αυτές προστίθεται και το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει εκσκαφές σε ακτίνα πέραν των 25 τετραγωνικών μέτρων, οπόταν αν δεν εντοπιστούν οστά απαιτείται νέα άδεια του στρατού. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του ήρωα Τάσου Μάρκου στη Μια Μηλιά. Η επόμενη εκσκαφή επαναλαμβάνεται μετά από μήνες.

Όπως είπε ο κ. Παντελίδης, φέτος διενεργήθηκαν 120 εκσκαφές με τον συνήθη ετήσιο αριθμό εκσκαφών να κυμαίνεται στις 100. Μέχρι τώρα εντοπίστηκαν περίπου 1.300 αγνοούμενοι εκ των οποίων οι 1.100 αφορούσαν τον κατάλογο των αγνοουμένων της ΔΕΑ ενώ άλλες 200 περιπτώσεις προέρχονταν από τον κατάλογο των πεσόντων ή των 126 που αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των αγνοουμένων.

Όπως ελέχθη, φέτος έγιναν 7 ταυτοποιήσεις και εντός των επομένων ημερών ακολουθούν άλλες 5-6.

Αυτή τη στιγμή διενεργούνται εκσκαφές σε οκτώ σημεία και θα προστεθεί και ένατο.

Όσον αφορά τους περίπου 70 Ασσιώτες των οποίων τα οστά μεταφέρθηκαν στον τέως σκυβαλότοπο Δικώμου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος επικαλέστηκε ενημέρωση από τη ΔΕΑ, με βάση την οποία εντοπίστηκε με ακρίβεια το σημείο απόρριψης των οστών.