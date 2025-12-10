Όλο το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είχε πρόσβαση στο αρχείο μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, με περούκα, καπέλο και γυαλιά, ο οποίος μετέβη μεταμφιεσμένος σε λεωφορεία προκειμένου να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους.

Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας πως η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν ήταν εμπιστευτικό έγγραφο, γι’ αυτό και δεν εφαρμόστηκαν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. «Άρα πρόσβαση υπήρχε, γι’ αυτό και έγινε η διαρροή. Είμαστε περίπου 120 άτομα», τόνισε.

Υποστήριξε, ωστόσο, πως δεν ήταν λογικό να διαρρεύσει και ως εκ τούτου σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες προθέσεις πίσω από το συμβάν. «Δεν θεωρούμε ότι ο ίδιος ο θεσμός έχει πληγεί από αυτή την εικόνα. Δεν θυμάμαι άλλο αξιωματούχο να βγει στον δρόμο για να μπορέσει να συμβάλει στην αποστολή της Υπηρεσίας του. Είναι προς τιμήν του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος επέλεξε ο ίδιος να μεταβεί στο πεδίο ελέγχου».

Ο Γενικός Ελεγκτής, συνέχισε , «επέλεξε να μεταβεί στο πεδίο, χωρίς ωστόσο να αναγνωριστεί, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που θα λάβει αντανακλούν πραγματικά αυτό που βιώνει ο πολίτης. Παρόλα αυτά, υπήρξε το θέμα της διαρροής και δεν ήταν πρόθεση της Υπηρεσίας να δημοσιοποιήσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία».

Εξήγησε πως ήταν ένας έλεγχος ο οποίος είχε προγραμματίσει εδώ και αρκετό καιρό. «Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι έλεγχοι λειτουργούν όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και προληπτικά. Άρα βγήκαμε να δούμε την πραγματική εικόνα, οργανωμένα, ακολουθήσαμε συγκεκριμένες διαδρομές, υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώσαμε όλοι οι συνάδελφοι, προκειμένου να έχουμε όλοι κοινή γραμμή».

Η κ. Μιχαήλ επεσήμανε ότι η Υπηρεσία ήταν διστακτικοί για το κατά πόσο ο Γενικός Ελεγκτής θα έπρεπε να λάβει μέρος, αφού είναι δημόσιο πρόσωπο. «Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος τον αναγνώριζε, η συμπεριφορά θα ήταν διαφορετική, άρα να μην είχαμε αντικειμενικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, ο ίδιος επέμενε γι’ αυτό και προχώρησε στην αμφίεση».

Τέλος, η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, ανέφερε πως η διαρροή της φωτογραφίας «είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπό διερεύνηση από την Αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, είμαστε και εμείς σε αναμονή».