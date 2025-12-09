Αντιδράσεις έχουν προκληθεί για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή, Αντρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος φόρεσε περούκα και γυαλιά για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο σε λεωφορείο. Οι εν λόγω εικόνες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, με την υπόθεση -σύμφωνα με πληροφορίες του philenews- να διερευνάται ήδη από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσημη καταγγελία για τη διαρροή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του philenews, ο Γενικός Ελεγκτής είχε πάει υπό κάλυψη για το συγκεκριμένο έλεγχο. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το κινητό του κ. Παπακωνσταντίνου αλλά από άλλο άτομο και στη συνέχεια μπήκαν σε κοινό φάκελο με τις φωτογραφίες που είχαν βγάλει και άλλοι λειτουργοί της Ελεγκτικής. Στη συνέχεια, κάποιος φωτογράφησε τη συγκεριμένη εικόνα από το φάκελο και τη διέρρευσε στο διαδίκτυο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να εστιάζεται και η έρευνα της Αστυνομίας, δηλαδή, στο ποιος έβγαλε την εικόνα από το συγκεκριμένο φάκελο και τη διέρρευσε.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα», ανέφερε:

«Είχαμε βγει όλοι οι συνάδελφοί στους δρόμους, συντονισμένα υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχαν διαδρομές οι οποίες ακολουθήσαμε, θέλαμε να δούμε, να διαπιστώσουμε και να βιώσουμε την εμπειρία των πολιτών από τη χρήση των λεωφορείων».

Πρόσθεσε επίσης ότι, «έχουμε ευρήματα, που θα σας παρουσιάσουμε σε ειδική έκθεση. Ο Γενικός Ελεγκτής ήθελε ο ίδιος να λάβει μέρος στον επιτόπιο αυτό έλεγχο, προκειμένου ο ίδιος να διαπιστώσει πώς βιώνουν οι συμπολίτες μας τις μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία για να έχουμε να αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα και με στόχο εννοείται τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων μεταφορών».