Πρωτοτύπησε αλλά ατύχησε ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ κ. Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση νόμου η οποία προνοούσε επιβολή βαθμών ποινής σε άτομα τα οποία οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης ακόμη και όταν δεν έχουν αποκτήσει ακόμη άδεια οδήγησης.

Όπως καταγράφεται σε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, σκοπός της συγκεκριμένης πρότασης νόμου, ως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε «να θεσπιστεί η επιβολή βαθμών ποινής στην άδεια οδήγησης σε νέους οδηγούς οι οποίοι κατέχουν άδεια οδήγησης όχι πέραν των τριών ετών, σε κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευομένου και σε μη έχοντες άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου οι οποίοι οδηγούν ή αποπειρώνται να οδηγήσουν όχημα μετά από τη λήψη οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλης».

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται, πως η Νομική Υπηρεσία «εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά τη δυνατότητα επιβολής βαθμών ποινής στα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον δεν είναι κάτοχοι αδειών οδήγησης. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκαν τη διαγραφή των προνοιών που αφορούν τους μη κατόχους άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου από την πρώτη πρόταση νόμου».

Στην έκθεση καταγράφονται και τα ακόλουθα για όσα κατέθεσαν εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας: «Ως εκ τούτου, εισηγήθηκαν τη διαγραφή των προνοιών που αφορούν τους μη κατόχους άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου από την πρώτη πρόταση νόμου και την προσθήκη σχετικών προνοιών στη δεύτερη πρόταση νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο οχήματος χωρίς άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου και έχει οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης στο σώμα του να υπόκειται σε σοβαρότερες ποινές. Επί της εισήγησης αυτής, συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αστυνομίας Κύπρου».

Η Επιτροπή Μεταφορών, αφού έλαβε υπόψιν τις απόψεις που διατυπώθηκαν ενώπιον της, αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισηγητή των προτάσεων νόμου, όπως τροποποιήσει τα κείμενά τους ως ακολούθως:

1. Όσον αφορά την πρώτη πρόταση νόμου:

α. να διασαφηνιστεί ότι απαγορεύεται σε νέο οδηγό ο οποίος κατέχει άδεια οδήγησης για περίοδο όχι πέραν των τριών ετών και σε κάτοχο άδειας οδήγησης μαθητευομένου η οδήγηση ή η απόπειρα οδήγησης οχήματος μετά από τη λήψη οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλης και ότι σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος,

β. να διαγραφεί η κατηγορία των μη κατόχων άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου από τις πρόνοιες που προβλέπουν για την απαγόρευση οδήγησης ή την απόπειρα οδήγησης οχήματος μετά από τη λήψη οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλης,

γ. να προστεθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία για σκοπούς απόδειξης της παράβασης των διατάξεων των προτεινόμενων ρυθμίσεων να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης εκπνοής ή αίματος, δεδομένου ότι σε αυτά έχει εντοπιστεί αλκοόλη, ανεξάρτητα από την ποσότητα, και

δ. να τροποποιηθούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι πρόνοιες της πρότασης νόμου, αντίστοιχα, έτσι ώστε, όσον αφορά την επιβολή ποινών, οι ελάχιστες και οι μέγιστες ποσότητες αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα να μην επικαλύπτονται.

2. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση νόμου:

α. να προστεθούν πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα που οδηγούν όχημα ή έχουν τον έλεγχο οχήματος υπό την επήρεια οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλης στο σώμα τους, χωρίς να κατέχουν άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου ή των οποίων η άδεια οδήγησης ή η άδεια οδήγησης μαθητευομένου έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, να υπόκεινται κατόπιν καταδίκης σε ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή ή και τις δύο αυτές ποινές και

β. να τροποποιηθεί η πρόνοια που αφορά στην προσαγωγή προσώπου ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση που δεν καθίσταται αυτή δυνατή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη σύλληψη, ώστε να απαλειφθεί η πρόνοια για παρουσίαση αυτού το αργότερο εντός επτά ημερών από τη διάπραξη του αδικήματος και να διασαφηνιστεί ότι η εν λόγω προσαγωγή γίνεται, για να κατηγορηθεί ή για να εκδοθεί διάταγμα απαγόρευσης οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος εκκρεμούσης της διερεύνησης της υπόθεσης.

3. Όσον αφορά την τρίτη πρόταση νόμου, να τροποποιηθούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι πρόνοιες της πρότασης νόμου, ώστε, όσον αφορά την επιβολή βαθμών ποινής στην άδεια οδήγησης, οι ελάχιστες και οι μέγιστες ποσότητες αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα να μην επικαλύπτονται.

4. Όσον αφορά την τέταρτη πρόταση νόμου, να τροποποιηθούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι πρόνοιες της πρότασης νόμου, ώστε, όσον αφορά την επιβολή εξώδικου προστίμου, οι ελάχιστες και οι μέγιστες ποσότητες αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα να μην επικαλύπτονται.