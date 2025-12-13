Τιμή για ένα δικό μας άνθρωπο αλλά τιμή και για τον Φιλελεύθερο η βράβευση του Φάνη Μακρίδη από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών «για την επιμονή του με κόστος να αναδεικνύει φαινόμενα διαφθοράς», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Φάνης τιμήθηκε σε ειδική τελετή από τους Οικολόγους την περασμένη Τρίτη, Παγκόσμια Μέρα κατά της Διαφθοράς, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ και υιοθετήθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. Το Κίνημα έχει καθιερώσει την ετήσια τιμητική διάκριση σε άτομα και φορείς που, με το έργο και τη στάση τους, συμβάλλουν έμπρακτα στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό, βραβεύουμε έναν άνθρωπο που ενσάρκωσε εδώ και χρόνια στην πράξη, το ήθος της ανεξάρτητης και ερευνητικής δημοσιογραφίας: τον δημοσιογράφο Φάνη Μακρίδη!», είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης. «Ο Φάνης Μακρίδης δεν είναι απλώς ένας ρεπόρτερ», συνέχισε, «είναι ένας ακούραστος λειτουργός της ενημέρωσης που απέδειξε ότι η δημοσιογραφία μπορεί ακόμη να σταθεί όρθια και αδέσμευτη, ακόμη και όταν δέχεται πιέσεις, αποκλεισμούς ή απειλές».

Με αναφορές στη δουλειά του Φάνη, ο κ. Παπαδούρης, περιέγραψε και τη λογική της βράβευσης:

«Με τη δουλειά του αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, με τεκμηρίωση και θάρρος, υποθέσεις που άπτονται της διαπλοκής, της σύγκρουσης συμφερόντων και της έλλειψης λογοδοσίας στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού.

Από το 2018, ο Φάνης έφερε στο φως έγγραφα και στοιχεία για εταιρείες συμφερόντων του προέδρου της ΚΟΠ, με έδρα τις Σεϋχέλλες και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, εταιρείες που είχαν συναλλαγές με την ΑΤΗΚ, δημιουργώντας σαφές ασυμβίβαστο με τη θέση του. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν αργότερα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, η οποία διαπίστωσε τριπλό ασυμβίβαστο.

Κι όμως, όταν ο ίδιος είχε επιλεγεί από την Ένωση Αθλητικών Συντακτών Κύπρου για να βραβευθεί για τη δημοσιογραφική του ακεραιότητα, η βράβευσή του ανεστάλη ύστερα από παρέμβαση της ΚΟΠ και επίκληση μιας νομικής γνωμάτευσης από την ΕΑΚ.

Μια απόφαση που σόκαρε τη δημοσιογραφική οικογένεια και αποκάλυψε πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ελευθεροτυπία, όταν οικονομικά ή θεσμικά κέντρα επιχειρούν να την κατευθύνουν. Η στάση του Φάνη Μακρίδη τότε ήταν υπόδειγμα ψυχραιμίας και ήθους.

Πρόσφατα, το έργο του αναγνωρίστηκε ξανά, καθώς τιμήθηκε με το Β’ Βραβείο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για ερευνητικά ρεπορτάζ υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο 6ετους έρευνας για τις παρακολουθήσεις. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας υιοθετήθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο. Μια νέα επιβεβαίωση ότι η ποιοτική, τεκμηριωμένη δημοσιογραφία παραμένει θεμέλιο της δημοκρατίας».

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαδούρης, σημείωσε: «Η Κύπρος έχει ανάγκη από ανθρώπους που δεν σιωπούν! Η Κύπρος έχει ανάγκη από δημοσιογράφους που δεν διστάζουν να αποκαλύψουν… που δεν υπολογίζουν το κόστος… που δεν ανέχονται τη συγκάλυψη. Και εμείς, ως Κίνημα Οικολόγων, πιστεύουμε πως ο αγώνας κατά της διαφθοράς δεν είναι υπόθεση λίγων, αλλά καθημερινό καθήκον όλων… είτε κρατάς μικρόφωνο, είτε ένα στυλό, είτε ψήφο, είτε αξιωματουχική θέση».

«Ασύγκριτη αναγνώριση»

Από την πλευρά του ο Φάνης Μακρίδης, ευχαριστώντας το Κίνημα για την τιμή, σημείωσε και τα εξής: «Η επιλογή σας να με τιμήσετε σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, αποτελεί ασύγκριτη αναγνώριση για τον ομιλούντα, η οποία συνοδεύεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ο πήχης της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος παραμένει ψηλά και μάλλον τοποθετείται ακόμη ψηλότερα». Ανάμεσα σε άλλα, ο Φάνης σημείωσε και τα εξής:

«Η αναζήτηση ντοκουμέντων σε μια δημοσιογραφική έρευνα, προϋποθέτει συναντήσεις δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το γραφείο σου και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας, ακανόνιστα ωράρια, ξενύχτια κι άλλα πολλά που ο χρόνος δεν αρκεί για να τα απαριθμήσουμε και να τα αναλύσουμε.

Δυο φορές τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με έφεραν σε θέση να ψάχνω νέα επαγγελματική στέγη. Με έκαναν να διερωτώμαι αν αρνούμενος να ξεπουλήσω τις αρχές μου, αδίκησα κατάφωρα την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου.

Ναι, υπήρξαν παρεμβάσεις.

Πισώπλατες καταγγελίες που έγιναν σε εκδότες.

Καταγγελίες με «μαγειρεμένα» στοιχεία.

Άμεσες και έμμεσες απειλές.

Συμπαιγνίες.

Αλλά θα ήμουν άδικος αν έλεγα ότι σ’ αυτή την πορεία ήμουν μόνος. ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ.

Υπήρξαν πολλοί που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Άνθρωποι οι οποίοι δεν δίστασαν να πολεμήσουν από το ίδιο χαράκωμα για το δημόσιο συμφέρον. Ήταν δίπλα μου κι έχοντας πολλά να χάσουν και οι ίδιοι. Ήθελαν κι αυτοί να υπηρετήσουν την κοινωνία, το αύριο του τόπου μας, τα παιδιά μας. Μακάρι να μπορούσα να τους κατονομάσω για να πάρουν την πίστωση που τους αξίζει.

Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ήταν πάντα δίπλα, αποδεικνύοντας εμπράκτως την προσήλωσή τους στις αρχές του επαγγέλματος».

«Στην ουσία των πραγμάτων»

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, Γιώργος Φράγκος, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Ο Φάνης Μακρίδης είναι γνωστός και καταξιωμένος δημοσιογράφος. Γνωστός για τη μαχητικότητα, τη διερευνητικότητα και την διεισδυτικότητά του στην ουσία των πραγμάτων. Οι έρευνες και τα ρεπορτάζ του είναι αποκαλυπτικά. Αναδεικνύουν πράγματα και θαύματα που δεν φαίνονται από την πρώτη ματιά, που δεν φαίνονται διά γυμνού οφθαλμού. Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληροί, ο Φάνης Μακρίδης ως δημοσιογράφος, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά ακτιβιστής της χρηστής διοίκησης, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης. Επιτελεί μια ουσιαστική αποστολή και την επιτελεί με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια και αφοσίωση».