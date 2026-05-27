Κανονικά συνεχίζει τη λειτουργία του το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτικών με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται την Κυριακή 7 Ιουνίου όπου και θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Η σχετική ανακοίνωση

Τη Δευτέρα συνήλθε το Πολιτικό Γραφείο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο εξέτασε τα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και την αποτυχία στην επίτευξη του αντικειμενικού στόχου που ήταν η συνέχιση της παρουσίας του Κινήματος στην Βουλή των αντιπροσώπων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά διαδικαστικά και οργανωτικά ζητήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, καθώς η λειτουργία του Κινήματος στηριζόταν σε σημαντικό βαθμό στην κρατική χορηγία που καταβάλλεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ως εκ τούτου, τίθεται άμεσα η ανάγκη προσαρμογής και σμίκρυνσης των εξόδων της λειτουργίας του Κινήματος, με τρόπο υπεύθυνο, οργανωμένο και θεσμικό.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε όπως ληφθούν τα απαιτούμενα άμεσα επιβαλλόμενα μέτρα προσαρμογής που να επιτρέπουν την οικονομική επιβίωση του Κινήματος και την συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ως του μοναδικού πολιτικού κόμματος στον χώρο της Πράσινης Πολιτικής και πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα.

Η Πολιτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στα συλλογικά σώματα του Κινήματος την λήψη αποφάσεων που θα έχουν στόχο να διασφαλιστεί η πολιτική του παρουσία, η ιστορική του συνέχεια και η δυνατότητα παρέμβασής του στην κοινωνία.

Η συνολική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς και οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, θα ληφθούν στη σύσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα συγκληθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Θα προηγηθεί νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, για να εξεταστεί η πρόοδος στην εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και να γίνει μια πρώτη πολιτική συζήτηση για το αποτέλεσμα των εκλογών και το μέλλον του Κινήματος.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος, κ. Σταύρος Παπαδούρης, ηγείται της μεταβατικής αυτής περιόδου, με στόχο η διαδικασία να προχωρήσει με ενότητα, σοβαρότητα και πλήρη επίγνωση των νέων δεδομένων.

Μετρήθηκαν οι οικονομικοί πόροι

Ο πρόεδρος του κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε στο philenews ότι η συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής των οικολόγων τη Δεύτερα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι το κίνημα θα συνεχίσει να πολιτεύεται, ωστόσο, θα γίνει ψαλίδισμα στον προϋπολογισμό του κινήματος καθώς «ποτέ δεν είχαμε εισφορές από τον οποιοδήποτε, καθώς αυτές οι εισφορές συνοδεύονται και από παράλογα αιτήματα».

Ο κ. Παπαδούρης ξεκαθάρισε ότι το κίνημα μέτρησε τα οικονομικά του δεδομένα και κρίθηκε ότι μπορούν να το κρατήσουν μέχρι την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, στις 7 Ιουνίου θα γίνει η αποτίμηση των εκλογών από την Κεντρική Επιτροπή των Οικολόγων, ενώ με αφορμή και την διαδικασία για την προεδρία της Βουλής, θα κάνουν τις δικές τους πολιτικές εκτιμήσεις.

Σε ερώτηση για την πρωτοβουλία του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου για συνένωση του χώρου του κέντρου, ο κ. Παπαδούρης δεν θέλησε να προδικάσει την όποια απόφαση των συλλογικών οργάνων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.