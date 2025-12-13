Χαμός επικράτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά από επίθεση ασθενή σε ακτινολόγο και νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορμή για το επεισόδιο ήταν η παρατήρηση ακτινολόγου, ότι ο ασθενής κινείται μέσα στον αξονικό τομογράφο καθιστώντας την εξέταση αδύνατη.

Ο ασθενής ενοχλήθηκε από την παρατήρηση, η διαδικασία διεκόπη και του ζητήθηκε να βγει από τον χώρο.

Τότε, σύμφωνα πάντα τις ίδιες πληροφορίες, ο ασθενής άρχισε να φωνάζει, να βρίζει και να ρίχνει κάτω εξάρτημα.

Η επίθεση κορυφώθηκε καθώς επιτέθηκε και γρονθοκόπησε την ακτινολόγο, όπως επίσης και μία νοσηλεύτρια που πλησίασε για βοήθεια.