Σε συναγερμό τέθηκαν χθες στις 09:40 το πρωί οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λάρνακας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε διώροφη ιδιωτική οικοδομή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο του κλιμακοστάσιου στο επίπεδο της οροφής. Από την πυρκαγιά και τον καπνό επηρεάστηκε η βαφή του κλιμακοστάσιου καθώς επίσης εκτεταμένες ζημιές έπαθε το εικονοστάσι. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Στο σημείο του περιστατικού τα μέλη της Πυροσβεστικής εντόπισαν ηλικιωμένη γυναίκα με αναπνευστικά προβλήματα, η οποία αφού πρώτα οδηγήθηκε σε ασφαλή χώρο, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο για μεταφορά της στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο καντήλι που βρισκόταν σε εικονοστάσι στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής.