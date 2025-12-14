Επιχείρηση διάσωσης δύο 18χρονων οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα στα Λαγουδερά, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις Αρχές. Παρά τη χρήση ελικοπτέρου, κατέστη αδύνατο να πλησιάσει στο σημείο λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής:

Στις 15:10 η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για βοήθεια που αφορούσε διάσωση δύο ατόμων νεαρών (άντρες 18χρονών) οι οποίοι κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους μας ανέφεραν ότι ενώ περπατούσαν σε μονοπάτι στο βουνό πλησίον της Κοινότητας Λαγουδερών έχασαν τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε σημείο (χαράδρα) που δεν μπορούν να εξέλθουν.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ομάδες και οχήματα διάσωσης για βοήθεια τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων της Π.Υ με τους παγιδευμένους.

Κατόπιν αξιολόγησης διαπιστώθηκε τα παγιδευμένα άτομα βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο μακριά από οποιοδήποτε δρόμο και για να τους χρειάζεται πολύωρη ανάβαση για προσέγγιση τους. Έγινε αίτημα στην Αστυνομία για χρήση ελικοπτέρου της ΜΑΕΠ.

Παράλληλα η ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ειδική ομάδα διάσωσης ανταποκρίθηκε στο περιστατικό. Το ελικόπτερο της ΜΑΕΠ προσέγγισε το σημείο αλλά λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της βλάστησης το ελικόπτερο περ’ όλο που δοκίμασε πολλές φορές να προσεγγίσει δεν κατέστη δυνατή η διάσωση και αποχώρησε.

Αυτή την ώρα μέλη των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας και της ΕΜΑΚ Π.Υ Πληροφοριακό Μαδαρή: Η ομάδα της ΕΜΑΚ προχωρούν στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί και θα κατέβουν από εκεί για να τους προσεγγίσουν με κατάβαση. Αναμένουμε άφιξη των ομάδων.

Τα νεαρά άτομα προσεγγίστηκαν από τις ομάδες διάσωσης, τους δόθηκε ρουχισμός και αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης.

Οι νεαροί είναι καλά στην υγεία τους.