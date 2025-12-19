Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) έχει θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα στα επίσημα σημεία διέλευσης στον Πέργαμο και στα Στροβίλια, μετά από αναφορές για ύποπτα κρούσματα Αφθώδους Πυρετού στα κατεχόμενα.

Κατόπιν αιτήματος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διοίκηση των ΒΒ εγκατέστησε εγκαταστάσεις απολύμανσης και ανέστειλε τη διέλευση όλων των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Η Διοίκηση των ΒΒ ανέφερε ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου και καταδεικνύουν τη δέσμευση της να στηρίζει τους συνεργάτες της όπου αυτό είναι δυνατό.

Παρότι η ασθένεια δεν έχει επιβεβαιωθεί, τα μέτρα θεωρούνται προληπτικά, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της ευρύτερης κοινωνίας, σύμφωνα με τον Mark Hartley, Επικεφαλή του Τμήματος Τελωνείων και Μετανάστευσης στις Περιοχές των ΒΒ.

Όπως δήλωσε: «Λαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα μέτρα. Σε στενή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνουμε ότι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τους συνεργάτες μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων, διατηρώντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία των σημείων διέλευσης».