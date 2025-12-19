Τις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, όπου υλοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να επιθεωρήσει την αποτελεσματικότητά τους μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Στόχος της επίσκεψης ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες προστασίας των κοινοτήτων.

Σε δηλώσεις της από ένα από τα 21 σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί συρματοπλέγματα (gabions), η κ. Παναγιώτου ανέφερε: «Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εντόπισε σε μήκος 120 χιλιομέτρων τα σημεία όπου κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση των συρματοπλεγμάτων και, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα ήδη από τον Νοέμβριο. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε την επιθεώρηση των σημείων, για να βεβαιωθούμε ότι επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκαν. Ανταποκρίθηκαν στις τελευταίες βροχοπτώσεις και, όπου χρειάζεται, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις».

Η Υπουργός ευχαρίστησε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τους εργολάβους και το προσωπικό που εργάστηκε για την ολοκλήρωση των έργων, καθώς και τις τοπικές αρχές των 13 πυρόπληκτων κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι χωρίς τη συνεργασία τους δεν θα ήταν δυνατή η ταχεία υλοποίηση των παρεμβάσεων. Το συνολικό κόστος των έργων ανήλθε σε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και υλοποιήθηκαν παράλληλα με έργα που διασφαλίζουν την ύδρευση και την άρδευση στις πληγείσες περιοχές.

Αναφερόμενη στις βροχοπτώσεις, η κ. Παναγιώτου τόνισε: «Ο σκοπός για τον οποίο τα κάναμε ήταν να είμαστε προμηθείς και έτοιμοι για κάθε καιρικό φαινόμενο. Παρά το γεγονός ότι οι βροχές ήρθαν σε περιορισμένη ποσότητα, συνεχίζουμε με τον προγραμματισμό μας». Η ίδια παρουσίασε τον τριπλό πυλώνα του προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων: την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου μέσω μη συμβατικών πηγών, όπως οι αφαλατώσεις, τη βελτίωση και ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης με έργα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, και την καλλιέργεια υδατικής συνείδησης στους πολίτες.

Σημείωσε επίσης την ανάγκη περιορισμού της υπερκατανάλωσης νερού: «Ζητούμε από τον κόσμο να σταματήσει την υπερκατανάλωση και τη σπατάλη, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα ζωής του. Αρκεί να κλείνει τη βρύση για δύο λεπτά, κάτι που μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην υδατική κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων γεωργών, η Υπουργός επισήμανε: «Έχουμε ολοκληρώσει τις άμεσες πληρωμές για απώλεια εισοδήματος ενός έτους σε περίπου 1.400 δικαιούχους, ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, δουλεύουμε με την επαναδραστηριοποίηση, όπου έχουν δοθεί οι πρώτες προκαταβολές στους γεωργούς και τις κτηνοτροφικές μονάδες, και οι πληρωμές συνεχίζονται ανάλογα με την πρόοδο των έργων τους».

Η κ. Παναγιώτου κατέληξε τονίζοντας τη διαρκή παρουσία και συνεργασία του Υπουργείου με τις τοπικές αρχές και τους δικαιούχους, διασφαλίζοντας ταχύτητα στις διαδικασίες και αποτελεσματική υποστήριξη για την επαναδραστηριοποίηση στις πληγείσες περιοχές.