Έντονες αντιδράσεις από τις δημοτικές ομάδες ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, τον αντιδήμαρχο Μέσα Γειτονιάς και μία δημοτική σύμβουλο της ΔΗΠΑ προκάλεσε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για αυξήσεις στη δημοτική φορολογία το 2026. Το αποτέλεσμα καθορίστηκε με τη νικώσα ψήφο του Δημάρχου, ενώ η συζήτηση στη προψεσινή συνεδρίαση, στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού, ανέδειξε έντονες διαφωνίες γύρω από τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεμεσού που εγκρίθηκε, προβλέπει συνολικά έσοδα 74,3 εκατ. ευρώ και έξοδα 67,05 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πλεόνασμα. Όσον αφορά τις αυξήσεις στη φορολόγηση, εγκρίθηκε με καθοριστική τη νικώσα ψήφο του Δημάρχου και τη στήριξη των δημοτικών ομάδων του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, των Οικολόγων, του Κινήματος Κυνηγών και του Κώστα Κωνσταντίνου της ΔΗΠΑ, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Λεμεσού και τον Τσερκέζ Τσιφτλίκ. Αντίθετα, καταψήφισαν ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, ο αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς και η Ευαγγελία Παρασκευά της ΔΗΠΑ.

Μιλώντας στον «Φ», ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ Λεμεσού, Λουκάς Σπαθάρης, ανέφερε ότι η παράταξή του υπερψήφισε την αναπτυξιακή διάσταση του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας πως τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη πρέπει να προχωρήσουν. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «καταψηφίστηκαν όλες οι πρόνοιες που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τον πολίτη, όπως αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, στα επιδόματα και στα λειτουργικά έξοδα χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και αυξήσεις που δεν συνοδεύονται από μετρήσιμα αποτελέσματα». Όπως σημείωσε, η Λεμεσός είναι ήδη η πιο ακριβή πόλη της Κύπρου.

Τόνισε, μάλιστα, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αυξάνει τις λειτουργικές του δαπάνες με ρυθμούς που δεν αντικατοπτρίζονται ούτε στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ούτε στη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα του Δήμου καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς αντίστοιχο όφελος για τους πολίτες

Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στη φορολόγηση, ξεκαθάρισε ότι η πρόκειται για μικρή αύξηση που αφορά κυρίως μεγάλες κατοικίες, επαύλεις και διαμερίσματα σε πύργους. Τα τέλη σκυβάλων για υποστατικά μικρότερα των 130 τ.μ., που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, παραμένουν αμετάβλητα, ενώ όπως ανέφερε, λήφθηκαν υπόψη κοινωνικά κριτήρια και η αύξηση αντισταθμίζεται με στοχευμένες εκπτώσεις και ελαφρύνσεις.

Ευχαρίστησε παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζοντάς τον πλεονασματικό και αναπτυξιακό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και η υλοποίηση σημαντικών έργων για την πόλη. Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλώς ένα λογιστικό εργαλείο, αλλά τον οδικό χάρτη υλοποίησης του οράματος και του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής.

«Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει συνεργασία, συναντίληψη και κοινός βηματισμός. Αποτελεί ένδειξη σοβαρότητας και υπευθυνότητας από όλους», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ενισχυμένος σε τομείς όπως οι ασφαλτοστρώσεις και οι επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, η δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου και πάρκων, η ενίσχυση του στόλου καθαριότητας, οι απαλλοτριώσεις για δημιουργία χώρων στάθμευσης, η εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής, καθώς και η καλύτερη οργάνωση της δημοτικής μηχανής.

Αναλυτικά οι αυξήσεις

Οικιστικά υποστατικά – Tέλη σκυβάλων

Διαμερίσματα κάτω των 50 τ.μ. και βοηθητικές οικίες: 0% αύξηση – παραμένουν στα €158

Κατοικίες έως 130 τ.μ.: 0% αύξηση – παραμένουν στα €183

Κατοικίες από 131 έως 250 τ.μ.: 5% αύξηση – από €183 σε €192

Κατοικίες από 251 έως 350 τ.μ.: 10% αύξηση – από €213 σε €234

Κατοικίες άνω των 351 τ.μ.: 10% αύξηση – από €221 σε €243

Διαμερίσματα και πολυτελείς οικίες μεγάλων αναπτύξεων: 10% αύξηση – από €210 σε €231

Επαγγελματικά υποστατικά: