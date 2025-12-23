Στις Κεντρικές Φυλακές σπεύδει αυτή την ώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μετά και τον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ των συντεχνιών του προσωπικού.

Ο Κωνσταντίνος Φυτιρής, που έχει δώσει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προτεραιότητα στα προβλήματα των φυλακών, έχει τώρα ν’ αντιμετωπίσει ακόμη ένα ζήτημα που άπτεται του σωφρονιστικού ιδρύματος, αυτό με τον πόλεμο ο οποίος για πρώτη φορά έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις με αλληλοκατηγορίες και καρφώματα μεταξύ των συντεχνιακών.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο κ. Φυτιρής θα ακούσει τη διεύθυνση και τους συντεχνιακούς και θα δώσει άμεσα λύσεις ώστε να κλείσει το κεφάλαιο με τη δημόσια αντιπαράθεση των δυο συντεχνιών των δεσμοφυλάκων και παράλληλα, να ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φυλακές, όπως αυτά καταγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων, της γνωστής CPT.

Δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για τις φυλακές, ενώ αναμένεται ότι θα ανοίξουν παράλληλα οι πύλες ελευθερίας για 70 περίπου κρατούμενους ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ήδη ο σχετικός κατάλογος πέρασε από τη Νομική Υπηρεσία στη βάση κριτηρίων και υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι πλείστοι από τους κρατούμενους που θα ευεργετηθούν θα είναι αλλοδαποί.

Η σημερινή επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές του υπουργού Δικαιοσύνης είναι η τρίτη αφ’ ότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, δείγμα του πόσο σημασία δίνει για να βρεθούν άμεσες λύσεις στα πλέον κρίσιμα ζητήματα, ώστε να μπορέσει η φυλακή να λειτουργήσει και να σταματήσουν οι ξυλοδαρμοί και οι θάνατοι κρατουμένων. Ως γνωστόν, τις τελευταίες ημέρες είχαμε δυο θανάτους νεαρών προσώπων που εξέτιαν την ποινή τους με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια.