Εκ νέου επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές, πραγματοποίησε σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την ανάληψη των καθηκόντων του, στο πλαίσιο μιας συνεχούς και μεθοδικής διαδικασίας χαρτογράφησης των προβλημάτων, τόσο στο σωφρονιστικό σύστημα όσο και στους τομείς ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στόχος είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου και εφαρμόσιμου πλάνου επίλυσης των προβλημάτων, η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και η θωράκιση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Ο Υπουργός συζήτησε με τη Διεύθυνση των Φυλακών, δεσμοφύλακες αλλά και κατάδικους, πρακτικά ζητήματα και λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν.

Η παρουσία του Υπουργού τόσο στις Κεντρικές Φυλακές όσο και στα Αρχηγεία Αστυνομίας και Πυροσβεστικής θα είναι συνεχής, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούλησή του να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.