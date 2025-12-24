Πρωτοφανής καθίσταται η υπόθεση με το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Αγίου Αθανασίου και ποσό €144.000 που απλώς έκανε φτερά.

Οι δυο κατηγορούμενες που διαχειρίζονταν τα χρήματα, τα οποία εισπράττονταν από τους γονείς παιδιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων του ΣΚΕ, απαλλάχθηκαν από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Στη βάση της προχθεσινής μακροσκελούς απόφασής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού (Φ. Χριστοδουλίδου), η υπόθεση έπεσε από το εκ πρώτης όψεως στάδιο, καθώς η κατηγορούσα Αρχή στη βάση της μαρτυρίας που συλλέχθηκε από την Αστυνομία δεν μπόρεσε να την στηρίξει επαρκώς.

Έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ΣΚΕ έχει ένα έλλειμμα ύψους €144.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί ποιος τα οικειοποιήθηκε. Ταυτόχρονα, μέσω της ετυμηγορίας αναδεικνύονται και τα κενά που υπήρχαν στην όλη διαδικασία διαχείρισης των χρημάτων που κατέβαλλαν οι γονείς στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΣΚΕ.

Από την ετυμηγορία ξεχωρίζει η ακόλουθη αναφορά, η οποία καταδεικνύει και την αδυναμία να παρουσιαστεί επαρκής μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου: «Η μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής αναφορικά με την ισχυριζόμενη ευθύνη των κατηγορουμένων διαφάνηκε, μέσω της μαρτυρίας των Μ.Κ.1 και Μ.Κ.2, οι οποίες εξηγήσαν ως οι κύριες ανακρίτριες της υπό κρίση υπόθεσης, ότι στηρίχθηκε σε εικασίες, χωρίς μάλιστα οι εν λόγω μάρτυρες να είναι σε θέση να ξεκαθαρίσουν ενώπιον του Δικαστηρίου, παρά τα σχετικά ερωτήματα που τους υποβλήθηκαν από τον κ. Σπύρου, κατά πόσο η μαρτυρία που είχαν στη διάθεσή τους υποδείκνυε κατά πόσο η κλοπή των επίδικων ποσών έγινε είτε από τη μια είτε από την άλλη κατηγορούμενη είτε από αμφότερες, από κοινού».

Και συνεχίζει στην απόφαση η Δικαστής: «Ειδικότερα, η Μ.Κ.1 ερωτώμενη σχετικά ανέφερε ότι «η θέση μας σαν Αστυνομία ήταν ότι με βάση τις καταθέσεις που λάβαμε, εν πάση περιπτώσει με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου φαίνεται να υπάρχει κενό, φαίνεται να καταλήγουν και οι δύο και μετά να προκύπτει έλλειμμα. Δεν είναι ότι αυτό καθ’ αυτό δεν ξέρουμε ποια από τις δύο, καταλήγουν και οι δύο. Μπορεί να είναι συνωμοσία, γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε μια από τις δύο;» συνεχίζοντας να αναφέρει ότι «εκ της θέσεώς τους και εκ των πράξεών τους ότι όντως εκείνες έκαναν κατάθεση, εκείνες ήταν οι αρμόδιες να χειριστούν αυτά τα χρήματα και εκείνες ήταν τα δύο πρόσωπα που ετοίμαζαν τα έγγραφα και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν για τον λογιστή… Τώρα όσον αφορά το ερώτημά σας, για να διευκρινιστεί αυτό που λέτε θα έπρεπε μια από τις δύο, αφού δεν είναι και οι δύο, να πει εγώ τα έδωσα της Α ή εγώ τα έδωσα της Β, αντιθέτως η μια και η άλλη εμμέσως πλην σαφώς τα φορτώνει της άλλης… Εμείς καταλήξαμε ότι ευθύνονται και οι δύο γι’ αυτό βάλαμε τις κατηγορίες ότι είναι και οι δύο.» (βλ. σελ. 14 και 15 των πρακτικών ημερομηνίας 14/04/2015)».

Ακόμη, στην απόφαση σημειώνεται πως «είναι πασιφανές ότι η κατηγορούσα Αρχή (…) προωθεί τρία πιθανά σενάρια. Ήτοι, είτε ότι την ευθύνη για το έλλειμμα φέρει η κατηγορούμενη 1, είτε η κατηγορούμενη 2 είτε και οι δυο μαζί. Παρά ταύτα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σαφής και άμεση μαρτυρία που να υποδεικνύει ευθύνη είτε της μιας είτε της άλλης κατηγορούμενης, ούτε και ότι αυτές ενήργησαν από κοινού».

Η υπόθεση υπεξαίρεσης από τις εισπράξεις της παιδικής λέσχης του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Αγίου Αθανασίου είχε προκύψει το 2019 με τις υποψίες να στρέφονται σε βάρος των δυο γυναικών που τότε ήταν 41 και 71 ετών, αντιστοίχως. Η πρώτη είναι μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, ενώ η έτερη εθελόντρια. Τις δυο κατηγορούμενες εκπροσώπησαν οι δικηγόροι Σωτήρης Αργυρού και Μάριος Σπύρου, αντίστοιχα.