Οι εποχές κατά τις οποίες πολίτες επέλεγαν το ενοίκιο, όχι μόνο επειδή τα οικονομικά τους δεν τους επέτρεπαν να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη αλλά και επειδή το μηνιαίο ενοίκιο κόστιζε πολύ λιγότερο από τη μηνιαία δόση του σπιτιού/διαμερίσματος, έχουν περάσει και φτάσαμε στο σημείο το ύψος του ενοικίου να είναι σχεδόν το ίδιο ή ακόμη και μεγαλύτερο από μια δόση για απόκτησης στέγης.

Η σχετική διαπίστωση ανήκει στον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τα στεγαστικά προγράμματα της κυβέρνησης. Ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΚΟ κ. Χρίστου Σενέκη, τον ενημερώνει, πως οι πρόσφυγες αιτητές επιδότησης ενοικίου έχουν μειωθεί από 4.509 το 2022 σε 3.155 το έτος 2024 αλλά, όπως διευκρινίζει, παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων τα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν στέγη, κάτι το οποίο αποδίδει και στην αύξηση του ενοικίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννου, καταγράφει τα ακόλουθα: «Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται, την τελευταία τριετία έχει παρατηρηθεί μικρή μείωση των αιτητών για επιδότηση ενοικίου και ταυτόχρονη αύξηση των αιτήσεων στα σχέδια αγοράς ή και ανέγερσης, καθώς με βάση τις συνθήκες της αγοράς και συγκεκριμένα την αύξηση στις τιμές των ενοικίων, πολλοί επιλέγουν να προβούν σε αγορά κατοικίας / διαμερίσματος, καθώς η δόση ενός στεγαστικού δανείου είναι πλέον παραπλήσια με το αγοραίο ενοίκιο. Συγκεκριμένα οι επιδοτηθέντες το 2022 ανήλθαν στους 4.509, το 2023 στους 3.712 και το 2024 στους 3.155. Σημειώνεται ότι προς αντιμετώπιση της αυξητικής τάσης των ενοικίων, τα ποσά επιδότησης αυξήθηκαν από 01/01/2024 κατά περίπου 15%».

Η απάντηση του υπουργού καταδεικνύει αφενός την εκτόξευση των ενοικίων και αφετέρου την αυξημένη πίεση για βελτίωση των προνοιών που αφορούν την κρατική χορηγία για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.

Υπενθυμίζεται, πως ειδικά για τους εκτοπισθέντες βρίσκεται σε εξέλιξη και το στεγαστικό σχέδιο κτίΖΩ, του οποίου η υλοποίηση (δέκα χρόνια από την έναρξη υλοποίηση του) θα κοστίσει περίπου €130 εκατ. Παράλληλα, τρέχουν και άλλα στεγαστικά σχέδια. Σημειώνεται δε, πως ο αριθμός των δικαιούχων στεγαστικής βοήθειας αυξήθηκε από το 2013, αφότου αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες και τα εκ μητρογονίας παιδιά των προσφύγων. Δηλαδή, έκτοτε, πρόσφυγες θεωρούνται και τα παιδιά από μητέρα πρόσφυγα αντί μόνο από πατέρα όπως ίσχυε προηγουμένως και κατά συνέπεια δικαιούνται και στεγαστική βοήθεια.

Ο κ. Σενέκης είχε ζητήσει ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών και ως προς το κατά πόσον (ο υπουργός) προτίθεται να προχωρήσει στην επικαιροποίηση και αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων που διέπουν το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου σε μονήρη άτομα και οργανικές οικογένειες της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, δεδομένου ότι παραμένουν αμετάβλητα πέραν των 15 χρόνων.

Ο υπουργός ενημερώνει τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, πως η Υπηρεσία Μερίμνης έχει αποστείλει στη Νομική Υπηρεσία Νομοσχέδιο (για νομοτεχνικό έλεγχο), το οποίο αποβλέπει και στην αύξηση των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννου αναφέρει πως: «Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των άρθρων 22 έως 26 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου εκτοπισθέντων και παθόντων, ο διορισμός Λειτουργού Επιδότησης Ενοικίου, η Ιεραρχική Προσφυγή για αποφάσεις Λειτουργού Επιδότησης Ενοικίου και η διάρκεια ισχύος των πιο πάνω άρθρων, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση “κριτηρίων αξιολόγησης” αιτήσεων για το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου, που θα διέπουν την επιδότηση ενοικίου. Με την έγκριση του Νομοσχεδίου, θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για έγκριση, στα οποία θα περιλαμβάνεται τόσο ο τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων, όσο και νέοι πίνακες εισοδηματικών κριτηρίων. Ο στόχος θα είναι η αύξηση των δυνητικά δικαιούχων εκτοπισθέντων που θα μπορούν να επωφεληθούν από το Σχέδιο και η πιο ορθή εφαρμογή του».

Σε ερώτηση που αφορούσε το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού και το εγκεκριμένο κονδύλι για την Επιδότηση Ενοικίου, ο υπουργός αναφέρει πως αυτό, κατά μέσον όρο, απορροφάται σε ποσοστό άνω του 90% στην τριετία 2022-2024, ως εξής: Το 2022 σε ποσοστό 93,54%, το 2023 κατά 93,76% και το 2024 σε ποσοστό 85,39%.

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου εξηγεί, πως «οι οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις δεν παραμένουν αδιάθετες, αλλά μεταφέρονται στα άλλα Στεγαστικά Σχέδια των εκτοπισθέντων που αφορούν στην Αγορά, Ανέγερση ή Επιδιόρθωση κατοικίας / διαμερίσματος, στα οποία υπάρχει υπεραπορρόφηση, καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερο αριθμό εγκρίσεων από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό.»