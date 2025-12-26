Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα κυπριακά αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Ενδεικτικά, την επομένη των Χριστουγέννων, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στο αεροδρόμιο Λάρνακας είναι προγραμματισμένες 65 αφίξεις από διεθνείς προορισμούς και 38 αναχωρήσεις. Ταυτόχρονα, στο αεροδρόμιο Πάφου, είναι προγραμματισμένες 14 αφίξεις και 13 αναχωρήσεις.

Εξάλλου, η επιβατική κίνηση στα δύο αεροδρόμια ήταν αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία που βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας Hermes Airports, ήδη για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 η επιβατική κίνηση είχε ξεπεράσει την επιβατική κίνηση όλου του 2024. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 πέρασαν 9.365.329 επιβάτες από το αεροδρόμιο της Λάρνακας και 3.640.954 από το αεροδρόμιο Πάφου. Η αντίστοιχη επιβατική κίνηση για όλο το 2024 ήταν 8.661.354 για τη Λάρνακα και 3.633.990 για την Πάφο.

Εξαιτίας της αυξημένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των γιορτών, ο χώρος στάθμευσης στο αεροδρόμιο Λάρνακας λειτουργεί με περιορισμένη διαθεσιμότητα λόγω αυξημένης ζήτησης. Εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτές τις ημέρες υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Σημειώνεται ότι φέτος προστέθηκαν ακόμη 500 νέοι χώροι στάθμευσης με τη διαθεσιμότητα να φτάνει τις 3.500 θέσεις.

Η εταιρεία προτρέπει το ταξιδιωτικό κοινό να προκρατεί θέση στάθμευσης διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της διαχειρίστριας εταιρείας Hermes Airports ώστε να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, ενώ αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει διαδικτυακά χώρο στάθμευσης παροτρύνεται όπως εξετάζει και άλλες πιθανές λύσεις.

Σημειώνεται ότι με τη διαδικτυακή κράτηση εξασφαλίζεται ο χώρος στάθμευσης. Συνεπώς όσοι έκαναν την κράτηση τους θα γίνουν οι δέουσες διευθετήσεις για να εξυπηρετηθούν.

κυπε