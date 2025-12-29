Η αυξημένη αστυνόμευση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, ελέω των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή κατά το 2025, καθώς και η συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας της Δημοκρατίας, κατάφεραν ολοκληρωτικά όπως φαίνεται χτυπήματα στα κυκλώματα των πλαστογράφων και των διακινητών πλαστών εγγράφων που δρούσαν στα κατεχόμενα.

Για διάστημα πολλών μηνών η καθημερινότητα, σχεδόν, του αεροδρομίου Πάφου περιλάμβανε ειδήσεις για αφρικανούς που επιχειρούσαν να ταξιδεύσουν μέσω του αεροδρομίου Πάφου σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα που προμηθεύτηκαν από τα κατεχόμενα και τα οποία τους εμφάνιζαν ως πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Στις πλείστες των περιπτώσεων η απάτη ξεσκεπαζόταν με την άφιξη των ανθρώπων αυτών στα σημεία ελέγχου του αεροδρομίου, οπότε κατέληγαν αντί σε Γαλλία ή άλλες χώρες, στα κρατητήρια και ακολούθως στο αεροπλάνο για τον τόπο καταγωγής τους. Υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις που το ταξίδι γινόταν πραγματικότητα από την Πάφο, για να διακοπεί ωστόσο στον προορισμό, με αποτέλεσμα την επιστροφή τους πίσω στην Κύπρο.

Από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού όμως, το φαινόμενο των πλαστών εγγράφων εξαφανίσθηκε σχεδόν ολοσχερώς στο αεροδρόμιο Πάφου. Πλέον, η πρακτική γινόταν αμέσως αντιληπτή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του αερολιμένα, με αποτέλεσμα όπως όλα δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί να αναζητούν πιο ασφαλείς για τους ίδιους μεθόδους και οδούς προκειμένου να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος των μεγάλων ευρωπαικών κρατών που ήταν και ο τελικός τους στόχος.

Αντίστοιχη με τα πλαστά έγγραφα έξαρση, αντιθέτως, καταγράφεται στο αεροδρόμιο Πάφου τους τελευταίους μήνες όσον αφορά στην μεταφορά αδαμολόγητων καπνικών προιόντων μέσω του αεροδρομίου Πάφου προς ευρωπαικούς προορισμούς, κυρίως τη Βρετανία. Τουρίστες γεμίζουν τις αποσκευές τους με καπνικά προιόντα από τα κατεχόμενα και επιχειρούν να τα μεταφέρουν χωρίς την καταβολή των δασμών που απαιτούνται, με αποτέλεσμα Αστυνομία και Τελωνείο να εργάζονται «υπερωριακά» για χτύπημα και της νέας αυτής απάτης.