Νέο σοβαρό περιστατικό λαθροθηρίας με την εμπλοκή λειτουργού του Τμήματος Δασών καταγγέλθηκε χθες από την Υπηρεσία Θήρας. Το όχημα του υπόπτου, ο οποίος εργάζεται στον δασικό σταθμό Κάμπου, εντοπίστηκε καμουφλαρισμένο σε απόσταση 200 μέτρων από την πλησιέστερη επιτρεπόμενη περιοχή.

Θηροφύλακες που εντόπισαν τον λειτουργό να κυνηγά εντός απαγορευμένης ζώνης στην περιοχή του Κάμπου, του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.300.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα κρούσματα με εμπλεκόμενους λειτουργούς του Τμήματος Δασών, που απασχολούν την Υπηρεσία Θήρας, είναι επαναλαμβανόμενα. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό, ορισμένοι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών εκμεταλλεύονται τη φύση της εργασίας τους σε παρατηρητήρια και δυσπρόσιτα σημεία, όπου η πρόσβαση άλλων υπηρεσιών για έλεγχο είναι περιορισμένη ή σχεδόν αδύνατη.

Υπενθυμίζεται ότι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση λαθροθηρίας λαγών κατήγγειλε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την προηγούμενη Κυριακή. Το εν λόγο περιστατικό εντοπίστηκε στις κοινότητες Κούκλια και Τίμη της επαρχίας Πάφου.

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος των λαθροθήρων, έκπληκτοι οι θηροφύλακες διαπίστωσαν δύο από τα τρία ύποπτα πρόσωπα εργάζονται στο Τμήμα Δασών και δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες μέλη της Υπηρεσίας Θήρας κατήγγειλαν αρκετές υποθέσεις παράνομης δραστηριότητας. Οι παραβάσεις αφορούν κυνήγι σε απαγορευμένες περιοχές, καθώς και τη σκόπιμη απελευθέρωση κυνηγετικών σκύλων εντός αυτών κατά τις εξορμήσεις. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η εκδίωξη των λαγών από τα καταφύγια προς τα όρια των επιτρεπόμενων περιοχών, ώστε να θηρευτούν από συνεργούς κυνηγούς.

Τα πρόσφατα περιστατικά με πρωταγωνιστές δασικούς υπαλλήλους έχουν θορυβήσει τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η σύγκληση σύσκεψης για την ανασκόπηση του σοβαρού αυτού ζητήματος, με τη συμμετοχή των διευθύνσεων του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας.