Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι φορείς της Λάρνακας, αφού δεν υπερπηδήθηκε ακόμη το εμπόδιο της παραχώρησης του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης (πρώην κοινοτικό) στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που επέλεξε την πόλη για τις σχολές Ψυχολογίας και Ναυτιλίας. Παρόλο που το ελληνικό πανεπιστήμιο προτίθεται να ξεκινήσει την παροχή των προγραμμάτων σπουδών του το φθινόπωρο του 2026, φαίνεται πως υπάρχει ακόμη δρόμος για να ξεκαθαρίσει η παραχώρηση ή όχι του πρώην κοινοτικού, που βρίσκεται σε κρατική γη. Σημειώνεται, πως ο Δήμος Λάρνακας έχει ζητήσει εδώ και καιρό τον αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου τεμαχίου, αφού δεν προβλέπεται στη νομοθεσία η παραχώρηση δασικής γης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Το θέμα βρίσκεται πλέον στη Νομική Υπηρεσία, όπως αναφέρει η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου. Η υπουργός αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για την πόλη της Λάρνακας η φιλοξενία σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποδεικνύοντας πως «το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προσεγγίζει θετικά το σχετικό αίτημα και έχει ήδη προβεί σε σειρά διερευνητικών προς την κατεύθυνση αυτή ενεργειών».

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, πως δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για την παραχώρηση του κτηρίου που επιθυμεί το ιστορικό πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος που διέπει την κρατική δασική γη, έχουν αναδειχθεί σημαντικές νομικές πτυχές, που χρήζουν προσεκτικής διευκρίνισης». Συγκεκριμένα, προσθέτει, θα πρέπει ν’ αποσαφηνιστεί κατά πόσον ο σκοπός λειτουργίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η αιτούμενη χρήση «εμπίπτουν στις περιπτώσεις για τις οποίες δύναται, με βάση τη νομοθεσία, να εξεταστεί η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης». Γι’ αυτόν τον λόγο το Τμήμα Δασών έχει αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από τον οποίο αναμένεται σχετική γνωμάτευση. «Εφόσον ληφθεί η νομική αυτή τοποθέτηση, η οποία κρίνεται ως ουσιώδης, το Υπουργείο θα είναι σε θέση να εξετάσει ολοκληρωμένα το θέμα και να καθορίσει τις ενδεδειγμένες επόμενες ενέργειες, στη βάση της κείμενης νομοθεσίας», σημειώνει καταλήγοντας η κ. Παναγιώτου.

Ο βουλευτής, Ανδρέας Αποστόλου, μιλώντας στον «Φ», σημείωσε πως αποτελεί μονόδρομο η χρήση των συγκεκριμένων κτηρίων, προσθέτοντας πως θ’ αποταθεί τόσο στη Νομική Υπηρεσία, όσο και στο υπουργείο Γεωργίας, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες. «Είναι νομικό το θέμα και θεωρούμε δεδομένο πως πρέπει να προχωρήσει από τη στιγμή που υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Λάρνακας, που είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου», πρόσθεσε, τονίζοντας πως από την απάντηση της υπουργού Γεωργίας, διαφαίνεται πως υπάρχει η πρόθεση να προχωρήσει το θέμα. «Αντιλαμβάνεστε, όμως, πως μπαίνουμε στη χρονιά που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το πανεπιστήμιο, άρα θα πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία», υπέδειξε.