Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει την Τετάρτη 07/01/2026, η ώρα 18:30, στο κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) στη Λευκωσία, θα τεθούν σε εφαρμογή διάφορα μέτρα που αφορούν τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στην οδό Γρ. Αυξεντίου, στην οδό Μιχαήλ Καραολή, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, στην οδό Κωστή Παλαμά, στη οδό Ομήρου, στη οδό Αναστάσιου Λεβέντη, στην οδό Ευαγόρου, στην οδό Διαγόρου και στην οδό Βασιλέως Παύλου.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Λευκωσίας καθ΄ όλην την διάρκεια της ημέρας, δεν θα επιτρέψει την στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων, στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Τονίζεται ότι από η ώρα 14:30 θα γίνονται αποκοπές δρόμων, γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ και η προσβασιμότητα θα είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» στην ευρύτερη περιοχή του Θ.Ο.Κ. αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου (οι σχετικές συντεταγμένες της απαγόρευσης αναφέρονται στο Διάταγμα). Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος της απαγόρευσης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.