Η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία καλεί την Κύπρο να επαναφέρει τις σιδηροδρομικές της υπηρεσίες για πρώτη φορά μετά το 1951, αξιοποιώντας την Προεδρία της ΕΕ για να προωθήσει το έργο παράλληλα με κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Σιδηροδρομικού Εξοπλισμού (UNIFE) τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας σιδηροδρομικού δικτύου στην Κύπρο, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση στην κυπριακή Προεδρία να θέσει στο επίκεντρο μεταρρυθμίσεις για τη στρατιωτική κινητικότητα και τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.

Ήδη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στην ιδέα, με το έργο να αποσκοπεί στην ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων προς τα λιμάνια για αποστολή σε πολλαπλές ηπείρους.

Στο επίκεντρο των προτάσεων του οργανισμού βρίσκεται η διασφάλιση αλλαγών στην επερχόμενη Οδηγία Δημοσίων Συμβάσεων, που αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, ώστε να εγγυηθεί ότι μόνο σιδηροδρομικά προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής θα χρησιμοποιούνται στα δίκτυα της ηπείρου. Παράλληλα, η κυπριακή Προεδρία καλείται να δώσει προτεραιότητα στην εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στους κρίσιμους διαδρόμους, επιτρέποντας στην πολιτική και στρατιωτική κυκλοφορία να κινείται ταχύτερα και ασφαλέστερα.

Όπως τονίζει ο οργανισμός, η Κύπρος οφείλει να υλοποιήσει το Πακέτο Στρατιωτικής Κινητικότητας που εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2025. «Η εναρμόνιση των σιδηροδρομικών προτύπων σε όλη την Ευρώπη είναι απολύτως ζωτικής σημασίας τόσο για την πολιτική όσο και για τη στρατιωτική κυκλοφορία στο μέλλον», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι το μέτρο θα ακολουθούσε τα βήματα της πολωνικής Προεδρίας που επικεντρώθηκε σε έργα διπλής χρήσης πέρυσι.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος καλείται να συνεχίσει την προσπάθεια της δανικής Προεδρίας για μείωση του κόστους στον σιδηροδρομικό τομέα μέσω της εναρμόνισης προτύπων και της ρυθμιστικής απλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοανθεκτικότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής της UNIFE Ένο Βίμπε δήλωσε ότι η Κύπρος πρέπει να «κάνει το επόμενο βήμα—ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ανθεκτικό και μελλοντικό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα».

«Στο πλαίσιο της Προεδρίας της ΕΕ, η Κύπρος πρέπει να εξετάσει βασικές μεταρρυθμίσεις στη στρατιωτική κινητικότητα και τις δημόσιες συμβάσεις», σημείωσε ο Βίμπε, τονίζοντας ότι η εναρμόνιση των σιδηροδρομικών προτύπων και η διασφάλιση της λειτουργίας των κανόνων κυβερνοασφάλειας για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας.

Ο οργανισμός δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με την κυπριακή κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο για την υλοποίηση οποιουδήποτε μελλοντικού σιδηροδρομικού έργου όσο και για τα σχετικά πολιτικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.

Πηγή: https://www.unife.org/news/eu-cypriot-presidency-to-do-list-bring-back-trains-keep-eu-rail-secure/