Στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πέφτει το βάρος της εξέτασης του βίντεο που διέρρευσε χθες στο διαδίκτυο και το οποίο προκάλεσε πολιτικό σεισμό.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η Νομική Υπηρεσία έδωσε αμέσως οδηγίες προς την Αστυνομία, μετά την ενημέρωση που είχε από το πιο ψηλό επίπεδο, για την έναρξη ερευνών και ανακρίσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, περιλαμβανομένης και της προέλευσης του επίμαχου βίντεο. Το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας για την εξέταση του βίντεο είναι η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος λόγω και της φύσης της υπόθεσης, ενώ εμπλοκή έχουν και άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Από τη Νομική Υπηρεσία μας αναφέρθηκε ότι «στο παρόν στάδιο δεν θα σχολιάσουν οτιδήποτε». Είναι κατανοητό πως λόγω της φύσης της υπόθεσης και των αναφορών πως όλα βρίσκονται στο αρχικό στάδιο των ερευνών γι’ αυτό και δεν θα γίνουν σχόλια μέχρι να υπάρξει διερεύνηση.

Ωστόσο, η διερεύνηση είναι δύσκολη επειδή πρόκειται για δημοσίευση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, η οποία έχει ως πολιτική της να μην παρέχει πληροφορίες για τους χρήστες της σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες. Και παλαιότερα όταν δημιουργήθηκαν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και πολιτικά πρόσωπα ή και θεσμοί αποτέθηκαν στο Χ, πήραν αρνητική απάντηση στην αποκάλυψη των ατόμων που κρύβονται πίσω από ανώνυμους ή ψευδείς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς παρωδία.

Όμως, σήμερα με τα μέσα που είναι διαθέσιμα και την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι εφικτό, όπως αναφέρθηκε στο philenews από ειδικό, να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα λογαριασμό. Υπάρχει ένα μοτίβο αναλύσεων και εξετάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες κατευθύνσεις για να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από τη διαρροή. Όσο για τα όσα ακούγονται να λέγονται στο βίντεο, αυτά παραπέμπουν σε μια νέα υπόθεση τύπου Al Jazeera όπου και εκεί έγινε παράνομη καταγραφή συνομιλιών, απομονώθηκαν αποσπάσματα και οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν να προσέλθουν να καταθέσουν.