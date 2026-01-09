Στους ρυθμούς των αποκαλύψεων ενός λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ κινείται από χθες το απόγευμα ολόκληρη η Κύπρος και όχι μόνο. Η δημοσίευση του περιβόητου βίντεο ενός ή μιας χρήστη με όνομα «Emily Thompson», προκάλεσε ίσως τη μεγαλύτερη κρίση στην τριετή μέχρι στιγμής θητεία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την κοινωνία να αναμένει πειστικές απαντήσεις για το περιεχόμενο του. Ποια είναι όμως η «Emily Thompson» που έβαλε φωτιά στα μπατζάκια του Προέδρου;

Ο λογαριασμός αυτός στο Χ πραγματοποίησε την πρώτη του δημοσίευση στις 22 Οκτωβρίου 2024 ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση που είναι ορατή μέχρι σήμερα. Μέλος στην πλατφόρμα, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο προφίλ του, γράφτηκε τον Ιούλιο του 2022, ενώ έγινε verified (απέκτησε το μπλε tick δηλαδή δίπλα από το όνομα του), το 2025. Ακολουθείται από 1343 άτομα (μέχρι την στιγμή που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές), και ακολουθεί 967. Στην περιγραφή του λογαριασμού, αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητος ερευνητής, αναλυτής, και λέκτορας που επικεντρώνεται κυρίως στην αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική». Πιο κάτω η πρώτη χρονικά ανάρτηση της που είναι ορατή σήμερα.

Ως εικόνα προφίλ, η «Emily Thompson» χρησιμοποιεί μια σημαία της Ουκρανίας, ενώ η βάση, σύμφωνα με το Χ, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Fact Check Cyprus, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του προσώπου πίσω από τον λογαριασμό.

Η «Emily Thomspon», ωστόσο, στον λογαριασμό της στο X δημοσιεύει κάποια άρθρα στην ιστοσελίδα thethinkingconservative.com, τα οποία ισχυρίζεται πως συντάκτρια είναι η ίδια. Στη συγκεκριμένη σελίδα, υπάρχει και μια φωτογραφία πάνω απ’ το όνομα της, η οποία με μια πρώτη ματιά μοιάζει σαν ψεύτικη.

Με μια περιήγηση στο προφίλ της, παρατηρεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός, μέχρι πριν από μερικές ημέρες, αναρτούσε κυρίως αναδημοσιεύσεις και όχι πρωτογενές περιεχόμενο. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις αναδημοσιεύσεις συνοδεύονταν από κάποιες λεζάντες που τις επαναλάμβανε ξανά και ξανά, όπως: «exhausting», «well well well», «saving this for later», «hmmmm», «wowowow», «there’s never enough time to read all this great work».

Οι αναφορές της σε σχέση με την Κύπρο

Η πρώτη αναφορά του λογαριασμού της «Emily Thompson» σε οτιδήποτε αφορά την Κύπρο, έγινε μόλις πριν από 3 μέρες, στις 6 Ιανουαρίου 2025. Συγκεκριμένα, είχε γράψει: «Καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, αναδεικνύεται μια ειρωνεία υψηλού συμβολισμού: ένα διαιρεμένο νησί να καθοδηγεί μια ενωμένη Ευρώπη προς την αυτονομία και την εξωστρέφεια. Με νέα ηγεσία στον βορρά και με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να αποκτούν δυναμική, θα μπορούσαν άραγε οι ενεργειακοί δεσμοί και ο διάλογος να γεφυρώσουν επιτέλους το χάσμα; Ελπιδοφόρα βήματα σε έναν σύνθετο και λεπτό χορό.»

As Cyprus assumes the EU Council Presidency in 2026, it's a masterful irony: a divided island guiding a united Europe toward autonomy and openness. With fresh leadership in the north and UN-backed confidence-building measures gaining traction, could energy ties and dialogue… January 6, 2026

Την επόμενη μέρα, στις 7 Ιανουαρίου, έκανε νέα ανάρτηση για την Κύπρο στην οποία έγραψε:

«Καθώς η Κύπρος εγκαινιάζει σήμερα την Προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ —με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να υποδέχεται τον Ζελένσκι στη Λευκωσία υπό το μότο «Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο»— η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η εκλογή του φιλοομοσπονδιακού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στον βορρά τον περασμένο Οκτώβριο έχει εμφυσήσει μια συγκρατημένη δυναμική: οι πρόσφατες συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μεταξύ Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν προώθησαν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, χτίζοντας πάνω στις συμφωνίες της Γενεύης το 2025 και την άτυπη συνάντηση της Νέας Υόρκης. Θα μπορούσαν άραγε τα κοινά ενεργειακά συμφέροντα —από τις εξελίξεις στο κοίτασμα Αφροδίτη έως τις πιθανές συνέργειες του EastMed— να αποτελέσουν τελικά κίνητρο για ουσιαστικό διάλογο; Σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η κυπριακή προεδρία προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για να αποτελέσει παράδειγμα εσωτερικής συμφιλίωσης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Παρακολουθούμε με προσοχή για εκείνα τα βήματα που χτίζουν γέφυρες.»

As Cyprus kicks off its EU Council Presidency today—with President Christodoulides welcoming Zelenskiy in Nicosia amid the motto "An Autonomous Union, Open to the World"—the timing feels even more poignant.The election of pro-federation leader Tufan Erhürman in the north last… — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 7, 2026

Στα σχόλια της πιο πάνω ανάρτησης, η «Emily Thompson» δημοσίευσε μια φωτογραφία που φαίνεται να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απεικονίζει (μάλλον) τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ποζάροντας μπροστά από μια αφίσα για την κυπριακή προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην ψεύτικη αυτή αφίσα υπάρχουν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου με φόντο την τουρκική.

Η τελευταία ανάρτηση του λογαριασμού έγινε χτες, 8 Ιανουαρίου, και είναι το επίμαχο βίντεο που σείει συθέμελα το Προεδρικό Μέγαρο.