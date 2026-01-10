Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ξανά ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης επικεφαλής του οποίου είναι η Πρώτη Κυρία, μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο με τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχόο, να παρουσιάζονται να συνομιλούν με δήθεν επενδυτές, κάνοντας αναφορά σε εισφορές μεγάλων χρηματικών ποσών για εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Κόμματα θέτουν εκ νέου επί τάπητος το ζήτημα της δημοσιοποίησης των εισφορών στο Ταμείο του Φορέα, ενώ το ΑΚΕΛ πάει ένα βήμα παρακάτω ετοιμάζοντας πρότασή νόμου με σκοπό την κατάργησή του.

Το ΑΚΕΛ απέστειλε ήδη σχετική επιστολή στις υπηρεσίες της Βουλής για να ετοιμάσουν πρόταση νόμου, με την οποία θα προωθείται η κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Στην πρόταση νόμου θα υπάρχει πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε περίοδο εντός τριών μηνών από την ψήφισή της, αφού πληρωθούν οι υποχρεώσεις του Φορέα, το αποθεματικό του να μεταφερθεί στο ταμείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, που θεωρεί ότι ο Φορέας έχει κλείσει τον κύκλο του, αφού έχει μελετήσει το νόμο που διέπει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει υποτροφίες, όχι μόνο σε άριστους μαθητές, αλλά και βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Παράλληλα, το ΙΚΥΚ βάσει το νόμου μπορεί να δέχεται χορηγίες, οπότε το ΑΚΕΛ θεωρεί πως δεν μπορεί να κριθεί αντισυνταγματική η πρόταση νόμου.

Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί στην Ολομέλεια του Σώματος για προώθησή της στην Επιτροπή Θεσμών, με στόχο να συζητηθεί άμεσα.

Αννίτα: Ζητά πολιτική απόφαση για δημοσιοποίηση εισφορών

Στο μεταξύ, χθες, σε ανάρτησή της για το επίμαχο βίντεο η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, έθεσε εκ νέου στο τραπέζι το ζήτημα της δημοσιοποίησης των εισφορών. Όπως ανέφερε, υπάρχει θυμός μα κυρίως απογοήτευση, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία πειστική απάντηση. Η κ. Δημητρίου τόνισε πως ανέμενε το αυτονόητο από την κυβέρνηση, κυρίως άμεσες πολιτικές αποφάσεις και πράξεις όπως ανάληψη ευθύνης, άμεση δρομολόγηση ερευνητικών διαδικασιών, αλλά και πολιτική απόφαση για δημοσιοποίηση εισφορών αναφορικά με το Ταμείο του Φορέα, και δραστικές αλλαγές ως προς τον τρόπο λειτουργίας του.

Σύμφωνα με την ίδια, «αν δεν υπάρξουν τολμηρές αποφάσεις και θεσμική αντιμετώπιση ως επιβάλλεται, ο διασυρμός θα συνεχίζεται και η Κύπρος μας θα εκτίθεται».

Δημοσιοποίηση της λίστας με τους δωρητές, ζητά και το ΔΗΚΟ

Τοποθέτηση υπήρξε και από πλευράς ΔΗΚΟ. Ο βουλευτής του κόμματος, Χρύσης Παντελίδης, σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, κάλεσε την Κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τη λίστα με τους δωρητές, ώστε να μην καλείται η Βουλή να νομοθετήσει κάτι που είναι αντισυνταγματικό.

Υπενθυμίζεται πως το 2024 η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νομοθεσία, βάσει της οποίας θα έπρεπε να δημοσιεύεται η λίστα με τους χορηγούς στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2025 το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε το νόμο ως αντισυνταγματικό.